बदायूं में सांड़ को बचाने में डिवाइडर से टकरा कर पलटी कार, 2 दोस्तों की मौत, 3 घायल
उझानी कोतवाली क्षेत्र के माथुर हाईवे के कल्याण सिंह चौक के पास बुधवार रात हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 3:01 PM IST
बदायूं : उझानी कोतवाली क्षेत्र के मथुरा हाइवे पर कल्याण चौक के पास बुधवार रात सांड़ को बचाने में कार डिवाइडर से टकराकर पलटते हुए खंबे से टकरा गई. हादसे में कार सवार दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि तीन को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलजे में भर्ती कराया गया है. सभी दोस्त उझानी से चाय पी कर लौट रहे थे.
हृदय विदारक दुर्घटना उझानी कोतवाली क्षेत्र के माथुर हाईवे के कल्याण सिंह चौक के पास बुधवार रात हुई. सांड़ को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद हाईमास्ट लाइट के खंभे से टकरा गई थी.
बताया गया कि हादसे में कार सवार दो दोस्तों सागर और रामकेश की मौके पर ही मौत हो गई थी. 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए. कार सवारों में दो सगे भाई थे, जिनमें एक की मौत हो गई. दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है. घायलों का इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. सभी दोस्त बदायूं रोड पर नई खुली चाय की दुकान पर चाय पीने गए थे और वहां से करीब 10 बजे लौट रहे थे.
अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि उझानी थाना क्षेत्र में नगर के कल्याण चौक के पास कार के सामने सांड़ आ गया था. उसे बचाने के प्रयास में चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा. कार पहले डिवाइडर से टकराई, इसके बाद सड़क किनारे लगे हाईमास्ट लाइट के खंभे से टकरा गई. इसके बाद पलटी खाकर कार सड़क पर पलट गई. कार में 5 युवक सवार थे. घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया था. जहां उपचार के दौरान 2 की मौत हो गई थी.
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