बदायूं में सड़क हादसा: स्कूल बस और बाइक की टक्कर में तीन दोस्तों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल
बदायूं के बिसौली में हाईवे पर स्कूल बस और बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 6:05 PM IST
बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं में सोमवार दोपहर एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा बिसौली में हाईवे पर मदनजुड़ी गांव के पास हुआ. टक्कर एक प्राइवेट स्कूल बस और बाइक के बीच हुई.
स्कूल बस और बाइक की जोरदार टक्कर: अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. हृदेश कठेरिया के मुताबिक, एक प्राइवेट स्कूल की बस बच्चों को छोड़ने जा रही थी. इसी दौरान सामने से एक ही बाइक पर सवार चार युवक बिसौली की ओर आ रहे थे.
मदनजुड़ी गांव के पास उनकी तेज रफ्तार स्कूल बस से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चारों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.
अस्पताल पहुंचने पर तीन युवकों की मौत: हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से चारों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), बिसौली पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने निखिल (19), पुत्र रामवीर, रोहन (20), पुत्र महेश और ऋषभ (18), पुत्र सोमेंद्र, निवासी ग्राम हत्सा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, चौथे युवक शिव (18) की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल बदायूं रेफर कर दिया गया.
बीमार दोस्त को दवा दिलाने जा रहे थे युवक: परिजनों ने बताया कि चारों युवक एक ही गांव के रहने वाले थे और आपस में दोस्त थे. शिव की तबीयत खराब थी, इसलिए उसके तीनों दोस्त उसे बाइक पर बैठाकर दवा दिलाने बिसौली जा रहे थे. लेकिन रास्ते में ही उनकी बाइक स्कूल बस से टकरा गई और यह दर्दनाक हादसा हो गया. एक साथ तीन दोस्तों की मौत की खबर से पूरे गांव में शोक का माहौल है.
बस पुलिस के कब्जे में, चालक फरार: हादसे के बाद पुलिस ने स्कूल बस को कब्जे में ले लिया है, जबकि उसका चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. हृदेश कठेरिया ने बताया कि तहरीर मिलने के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
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