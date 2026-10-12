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बदायूं में सड़क हादसा: स्कूल बस और बाइक की टक्कर में तीन दोस्तों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

दोस्त को दवा दिलाने जा रहे थे युवक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं में सोमवार दोपहर एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा बिसौली में हाईवे पर मदनजुड़ी गांव के पास हुआ. टक्कर एक प्राइवेट स्कूल बस और बाइक के बीच हुई.

स्कूल बस और बाइक की जोरदार टक्कर: अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. हृदेश कठेरिया के मुताबिक, एक प्राइवेट स्कूल की बस बच्चों को छोड़ने जा रही थी. इसी दौरान सामने से एक ही बाइक पर सवार चार युवक बिसौली की ओर आ रहे थे.