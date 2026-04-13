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बदायूं गंगा में नहाते समय 5 बच्चे डूबे; एक की मौत, 2 सगे भाई लापता, 2 को गोताखोरों ने बचाया

बदायूं : उसहैत थाना क्षेत्र के खजूरा नगला पुख्ता गांव में बीते रविवार को दुखद घटना हो गई. यहां के पांच बच्चे रविवार को गंगा में नहाते वक्त डूब गए. बच्चों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह दो बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन एक ने दम तोड़ दिया. वहीं दो बच्चे जो सगे भाई गहरे में लापता हो गए. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने भी सर्च अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला. घटना के बाद से गांव में कोहराम मचा है. बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

बताया गया कि गंगा नदी के किनारे बसे खजूरा नगला पुख्ता गांव के रहने वाले पांच बच्चे पिंटू (9) पुत्र जमादार, केशव (11) पुत्र जमादार, अखिलेश (8) पुत्र संतोष, सिंकू (13) पुत्र जमादार, विकास (11) पुत्र वीरेश नदी में नहाने गए थे. नहाते समय सभी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. बच्चों की चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने गंगा में छलांग लगा दी और गंगा में डूब रहे सिंकू व विकास को सकुशल बाहर निकाल लिया. इसी दौरान गंगा में डूबे अखिलेश को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. वहीं केशव और उसके छोटे भाई पिंटू को पता नहीं लगा.

गंगा में पांच बच्चों के डूबने की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी अवनीश राय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और फ्लड कंपनी, एसडीआरएफ व स्थानीय गोताखोरों को बच्चों की तलाश के दिशा निर्देश दिए. वहीं अखिलेश के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है.

