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गुरु पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग, आज रात होगा 'बक मून' का दीदार, जानिए पौराणिक महत्व और कैसे लें तस्वीर

खगोलविद ने बताया कि 29 जुलाई को सूर्यास्त के तुरंत बाद चंद्रमा पूर्व–दक्षिण-पूर्व दिशा में उदित होगा. रात 8:06 बजे पूर्णिमा अपने चरम पर होगी.

सौ. खगोलविद अमरपाल सिंह
गुरु पूर्णिमा पर अद्भुत खगोलीय-सांस्कृतिक संयोग, आज रात होगा 'बक मून' का दीदार (सौ. खगोलविद अमरपाल सिंह)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 4:49 PM IST

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गोरखपुर: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बुधवार को आसमान में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिलेगा. यह खगोलीय-सांस्कृतिक संयोग का अद्भुत रूप होगा, जो खगोलीय घटना में रुचि रखने वालों को भी बेहद आनंदित करेगा. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया है कि 29 जुलाई 2026 की शाम आकाश प्रेमियों और सामान्य जनमानस के लिए विशेष रहने वाली है. इस दौरान भारतीय समयानुसार रात 8:06 बजे जुलाई माह की पूर्णिमा अपने चरम पर होगी.

इस दौरान चंद्रमा, मकर तारामंडल की दिशा में रहेगा और लगभग 12.7 मैग्नीट्यूड की चमक से दमकेगा. इसी पूर्णिमा को पारंपरिक रूप से 'बक मून' भी कहा जाता है. इसका खास महत्व इसलिए भी है, क्योंकि यही दिन आषाढ़ पूर्णिमा अथवा गुरु पूर्णिमा भी है. इस प्रकार एक ही दिन खगोलीय और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण संयोग देखने को मिलेगा.

सौ. खगोलविद अमरपाल सिंह
गुरु पूर्णिमा पर अद्भुत खगोलीय-सांस्कृतिक संयोग (सौ. खगोलविद अमरपाल सिंह)

क्या होती है पूर्णिमा?

खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि पूर्णिमा वह खगोलीय अवस्था है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीधी रेखा में होते हैं और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है. इस स्थिति में चंद्रमा का सूर्य से प्रकाशित पूरा निकटवर्ती भाग पृथ्वी की ओर दिखाई देता है, इसलिए वह पूर्ण गोलाकार एवं अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है. या कुछ यूं कहें कि पूर्णिमा वह समय होता है जब सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी के विपरीत दिशाओं में एक सीध में होते हैं, जिसे खगोल विज्ञान की भाषा में' सिजीगी' कहते हैं. उस समय, चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर होता है जबकि दूसरा भाग अंधकार में होता है. अमावस्या के समय इसका ठीक विपरीत होता है.

कब होगा "बक मून" का चरम समय ?

खगोलविद ने बताया कि वैसे तो सूर्यास्त के बाद से ही चंद्रमा, पूरब-दक्षिण पूर्वी आकाश में नजर आने लगेगा, लेकिन रात 8:06 बजे वह सटीक क्षण होगा, जब पूर्णिमा अपनी चरम अवस्था में पहुंचेगी, लेकिन सामान्य दर्शकों को चंद्रमा एक दिन पहले एवं एक दिन बाद की रातों में भी लगभग पूर्ण जैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाशित भाग में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है.

कहां और किस दिशा में दिखाई देगा बक मून?

खगोलविद ने बताया कि भारत में 29 जुलाई को सूर्यास्त के तुरंत बाद चंद्रमा पूर्व–दक्षिण-पूर्व दिशा में उदित होगा. रात बढ़ने के साथ वह आकाश में ऊंचा उठेगा, लगभग मध्यरात्रि में सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचेगा और सूर्योदय के आसपास पश्चिम दिशा में अस्त होगा.

सौ. खगोलविद अमरपाल सिंह
गुरु पूर्णिमा पर अद्भुत खगोलीय-सांस्कृतिक संयोग (सौ. खगोलविद अमरपाल सिंह)

किस तारामण्डल में दिखाई देगा बक मून ?

खगोलविद ने बताया कि पूर्णिमा के चरम के समय चंद्रमा, मकर तारामंडल की दिशा में स्थित रहेगा. साथ ही पृथ्वी से उसकी औसत दूरी लगभग 3,99,600 किलोमीटर होगी और उसका प्रत्यक्ष कोणीय व्यास लगभग 0.5 डिग्री दिखाई देगा.

चंद्रमा कितना चमकीला/ कितने मैग्नीट्यूड पर होगा?

खगोलविद ने बताया कि इस पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा का दृश्य मैग्नीट्यूड लगभग माइनस 12.7 रहेगा, जो इसे रात्रि आकाश की सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तुओं में शामिल करता है. पूर्णिमा के समय चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रबल होता है कि यह अत्यंत हल्के बादलों के बीच भी दिखाई देता है.

बक मून' नाम कैसे पड़ा?

खगोलविद ने बताया कि जुलाई की पूर्णिमा को "बक मून" (Buck Moon) नाम उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी जनजातियों द्वारा दिया गया था, क्योंकि वर्ष के इसी समय नर हिरण के नए सींग तेजी से विकसित होते हैं और मखमली आवरण से ढके दिखाई देते हैं. इसी मौसमी परिवर्तन के आधार पर जुलाई की पूर्णिमा को "बक मून" कहा जाने लगा. साथ ही, इसके अन्य पारंपरिक नाम भी प्रचलित हैं जिनमें थंडर मून, हे मून, शैलमन मून, रस्पवेरी मून, हॉफ वे समर मून और कुछ क्षेत्रों में मियड मून भी शामिल हैं. ये नाम विभिन्न संस्कृतियों की कृषि, मौसम और प्राकृतिक चक्रों से जुड़े हैं.

बक मून का पृथ्वी पर क्या पर प्रभाव होगा ?

खगोलविद ने बताया कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय सूर्य एवं चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण प्रभाव समुद्रों में स्प्रिंग टाइड (Spring Tide) और उच्च ज्वार उत्पन्न करता है. इन दिनों उच्च और निम्न ज्वार के बीच का अंतर सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक होता है. वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार पूर्णिमा का मानव व्यवहार या मानसिक स्वास्थ्य पर कोई निर्णायक प्रत्यक्ष प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पुराने जमाने से ही कई देशों खासकर प्राचीन यूरोप में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, चंद्रमा को लूना भी कहा जाता है एवं उसी के आधार पर बना था ल्यूनेटिक शब्द जिसका मतलब ही होता है कि चांदमारा या पागल होना, लेकिन आधुनिक खगोल वैज्ञानिक अनुसंधानों में चंद्रमा का अपने शरीर के ऊपर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए यहां घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है.

गुरु पूर्णिमा का पौराणिक महत्व क्या होता है?

पौराणिक रूप में यह दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती से जुड़ा माना जाता है और ज्ञान, शिक्षा और गुरु-शिष्य परंपरा के सम्मान का पर्व है. खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि खगोलीय दृष्टि से यह केवल पूर्णिमा का एक विशेष क्षण होता है, साथ ही इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जबकि सांस्कृतिक रूप से यह भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति हमेशा अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है, इसीलिए सभी को अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहां.

सौ. खगोलविद अमरपाल सिंह
गुरु पूर्णिमा पर अद्भुत खगोलीय-सांस्कृतिक संयोग (सौ. खगोलविद अमरपाल सिंह)

कैसे लें बक मून की तस्वीर ?

खगोलविद ने बताया कि इस बक मून को देखने के लिए किसी दूरबीन, टेलीस्कोप या विनॉकुलर आदि की आवश्यकता नहीं होती है. सूर्यास्त के तुरंत बाद पूर्वी क्षितिज का खुला स्थान चुनें. यदि आपके पास कोई टेलीस्कोप/दूरबीन या विनोकुलर एवं कैमरा आदि उपकरण मौजूद हैं और आप फोटोग्राफी करना चाहें तो ट्राइपॉड का उपयोग करें और कैमरे या मोबाइल में एक्सपोज़र कम रखें, जिससे चंद्रमा की सतह के गड्ढे और पर्वतीय संरचनाएं स्पष्ट दिखाई दें.

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