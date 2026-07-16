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बोधगया का पर्यटन सीजन होगा खास, विशेष पूजा का कैलेंडर जारी

बीटीएमसी ने बोधगया विशेष पूजा सत्र के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है. इस बार पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है. पढ़ें..

Bodhgaya special puja season
बोधगया विशेष पूजा सत्र के लिए कैलेंडर जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 3:32 PM IST

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गया: विश्व प्रसिद्ध बोधगया के व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. आने वाले कुछ महीनो बाद एक बार फिर बोधगया श्रद्धालुओं और पर्यटकों से गुलजार होगा. इसको लेकर बोधगया मंदिर प्रबंधन कमेटी 'बीटीएमसी' ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. 2026-27 के लिए पूजा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है. किस महीने की किन-किन तारीखों पर विशेष पूजा होगी, उसकी पूरी जानकारी बताई गई है.

"2026-27 तक के लिए विशेष पूजा तिथि जारी कर दी गई है, किस तारीख में कौन सी पूजा होगी वो पूरी जानकारी जारी कर दी गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को अभी से यहां आने की तैयारी करने का अवसर मिले. यहां की व्यवस्थाओं में भी लगातार वृद्धि हो रही है. पहले की तुलना में बहुत कुछ बदला है और इस बार भी पर्यटन सीजन में बेहतर सुविधाएं उबलब्ध कराने के लिए सरकार जिला प्रशासन और बीटीएमसी प्रतिबद्ध है."- महाश्वेता महारथी, सचिव, बीटीएमसी

Bodhgaya special puja season
बोधगया का पर्यटन सीजन होगा खास (ETV Bharat)

अगस्त से शुरू हो कर मार्च में होगा खत्म: बोधगया में पूजा की तिथि अगस्त 2026 से शुरू हो जाएगी, जबकि इस सीजन में अंतिम पूजा 2027 के मार्च के समाप्त होगी. हालांकि अगस्त में सिर्फ एक ही पूजा निर्धारित है. इस सीजन की पहली पूजा 27 अगस्त 2026 को संधा दाना प्रेयर से शुरू होगी. वहीं, अंतिम पूजा 1 मार्च से 5 2027 मार्च तक थानाइलैंड चैटिंग तक होगी और इसी के साथ सीजन खत्म होगा.

बीटीएमसी सचिव और चीफ मोंक के हस्ताक्षर से जारी सूची के अनुसार 27 अगस्त के बाद सितंबर से लगातार विशेष पूजा की होने लगेगी. 7 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर तक 49 डे रिटर्न फोकसिंग ऑन चैटिंग दी शुरंगमा मंत्रा एंड दि क्षितिग्रभा सूत्रा पूजा होगी.

इस बार संख्या बढ़ने की आशा: स्थानीय व्यापारियों और निवासियों के साथ-साथ बीटीएमसी के अधिकारियों को भी उम्मीद है कि 2026-27 में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी. विशेष पूजा की सूची जारी होने के बाद व्यपारियों में भी खुशी है.

"इस बार उन्हें अच्छे सीजन की उम्मीद है, यहां अभी वर्तमान में तो पर्यटकों की संख्या बहुत कम है लेकिन नए सीजन में ये संख्या बढ़ेगी. यहां विकास के कार्य हुए हैं तो पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ेगी, बोधगया में पर्यटक सीजन शुरू होने से पहले तैयारी शुरू कर दी जाती है. इस बार भी तैयारी व्यापारियों ने शुरू कर दी है."- राकेश कुमार, गेस्ट हाउस के मालिक

पवन दलाई लामा आएंगे तो बढ़ेगी संख्या: स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल पवन दलाई लामा बोधगया नहीं आए थे, इसलिए विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या कम आई थी. दलाई लामा दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में आते हैं और जनवरी जाते थे, जिसकी वजह दुनिया भर से बौद्ध अनुयायियों का आगमन होता है. विशेष पूजा होती है.

दलाई लामा की विशेष टीचिंग कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. ऐसे में व्यापार का बढ़ना अनिवार्य है लेकिन जब दलाई लामा नहीं आते हैं तो ना सिर्फ पर्यटकों की संख्या घटती है, बल्कि यहां के व्यापार का भी नुकसान होता है. हालांकि इस बार दलाई लामा आएंगे या नहीं, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

कोरोना के बाद विदेशी पर्यटकों में कमी: पिछले कई सालों से बोधगया पर्यटन को लेकर स्थानीय व्यापारियों द्वारा चिंता जताई जा रही थी लेकिन इस बार आशा है कि बोधगया का पर्यटन सीजन कोरोना काल से पहले की तरह ही अच्छा होगा. हालांकि पिछले 2025-2026 के पर्यटन सीजन भी कुछ हद तक बेहतर रहा था.

बीटीएमसी के अनुसार जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक लगभग 32 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बोधगया महाबोधि मंदिर का दर्शन किया था. बीटीएमसी के आंकड़े के अनुसार 2024-2025 का भी पर्यटन सीजन इसी तरह का रहा था. हालांकि व्यापारियों अनुमानित आंकड़ों और अंकशाओं के अनुसार ये संख्या कम है.

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