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भिवानी के BTM मिल में वेतन कटौती पर बवाल, कर्मचारियों ने हड़ताल कर ताला जड़ने की दी चेतावनी

वेतन कटौती के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन: प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन ने बिना किसी स्पष्ट कारण के उनके वेतन में कटौती कर दी है. इससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है. कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच वेतन में कटौती उनके परिवार के खर्चों पर सीधा असर डाल रही है.

भिवानी: भिवानी की बीटीएम मिल में वेतन कटौती को लेकर मजदूरों और कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है. वेतन कटौती से नाराज कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मिल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ने जैसा बड़ा कदम उठाएंगे.

कर्मचारियों ने रखा अपना पक्ष: कर्मचारी उग्रसेन ने कहा कि, "पिछले महीने हमें करीब 15 हजार रुपये वेतन मिला था, लेकिन इस बार केवल 11 हजार रुपये दिए गए हैं. करीब 4 हजार रुपये की कटौती कर दी गई है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया." वहीं, अन्य कर्मचारी संजीव ने कहा कि, "जब पहले निर्धारित वेतन दिया जा रहा था तो अब अचानक कटौती करना गलत है. महंगाई के दौर में परिवार का पालन-पोषण करना पहले ही मुश्किल है, ऐसे में वेतन कम होने से परेशानी और बढ़ गई है."

प्रबंधन से पूरी तनख्वाह देने की मांग: धरने पर बैठे कर्मचारियों ने मांग की है कि वेतन कटौती को तुरंत वापस लिया जाए और उन्हें पूरा वेतन दिया जाए. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. कर्मचारियों ने क्लियर किया कि वे बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, लेकिन अनदेखी होने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

कामकाज पर पड़ा असर: कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का असर मिल के नियमित कामकाज पर भी देखने को मिल रहा है. फिलहाल मिल प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि बातचीत के माध्यम से जल्द समाधान निकलेगा और विवाद खत्म होगा.

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