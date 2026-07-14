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BTI सिंदरी को मिलेगा रिसर्च हब का नया स्वरूप, उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी

धनबाद के BTI सिंदरी को रिसर्च हब का नया स्वरूप बनाने पर विचार किया जा रहा है.

Principal Secretary Rahul Kumar Purwar
राहुल कुमार पुरवार, प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 8:33 PM IST

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धनबाद: झारखंड सरकार राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की कवायद में जुट गई है. इसी क्रम में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार मंगलवार को धनबाद पहुंचे. उन्होंने जिला प्रशासन, बीआईटी सिंदरी और बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू) के अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकों में शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की.

कई अहम मुद्दों पर मंथन

बैठक में बीआईटी सिंदरी को शोध एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने, शिक्षकों के रिक्त पद भरने और शैक्षणिक सत्र को समयबद्ध करने जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ.

जानकारी देते हुए प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार (Etv Bharat)

रिसर्च संस्थान के रूप में विकसित करने की योजना

प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार ने कहा कि बीआईटी सिंदरी, झारखंड की तकनीकी शिक्षा की पहचान रहा है और इसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप एक मजबूत रिसर्च संस्थान के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. इसके लिए संस्थान की वर्तमान आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी ढांचे का आकलन किया गया है.

उच्च शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की कमी बड़ी चुनौती

उन्होंने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती है. इस समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. आयोग के गठन के बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां तेजी से की जाएंगी, जिससे शिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

नई कार्यप्रणाली विकसित करने पर जोर

प्रधान सचिव ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियमित शैक्षणिक सत्र, समय पर नामांकन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है. इसके लिए नई कार्यप्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके.

शिक्षकों की नियुक्ति और नियमित शैक्षणिक सत्र

झारखंड सरकार की इस पहल से बीआईटी सिंदरी समेत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध, नवाचार और अकादमिक गुणवत्ता को नई गति मिलने की उम्मीद है, साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति और नियमित शैक्षणिक सत्र की दिशा में उठाए जा रहे कदम आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए बेहतर अवसर तैयार कर सकते हैं.

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