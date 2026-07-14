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BTI सिंदरी को मिलेगा रिसर्च हब का नया स्वरूप, उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी

राहुल कुमार पुरवार, प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ( Etv Bharat )