ग्रेटर नोएडा के हॉस्टल में शराब पीकर लौटा छात्र, मैनेजर ने पिता को भेज दिया वीडियो; फिर हुआ ऐसा
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 स्थित हॉस्टल में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र ने पिता की डांट के बाद उठाया आत्मघाती कदम
Published : January 24, 2026 at 12:07 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 स्थित एक हॉस्टल में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात छलांग लगा दी. छात्र को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. परिजनों से प्राप्त शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि मृतक छात्र का नाम उदित सोनी पुत्र विजय सोनी जो झांसी का निवासी है और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कालेज से बीटेक का कोर्स कर रहा था. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक उदित सोनी रात को अपने मित्रों के साथ शराब पीकर हॉस्टल आया था.
हॉस्टल मैंनेजमेंट ने छात्र को फटकार लगाते हुए उसका वीडियो परिजनों को भेजा था. वीडियो मिलने पर नाराज पिता ने छात्र को फोन पर डांटते हुए घर वापस बुलाने की बात कही थी. इसी बात से परेशान होकर छात्र ने आत्मघाती कदम उठाते हुए चौथी मंजिल से छलांग लगा दी.
एडिसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार का कहना है कि मामले कि जानकारी होने पर मौक़े पहुंची पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में दो लोगो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घटनाक्रम में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले कि जांच कि जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमनुसार कार्यवाई की जाएगी.
