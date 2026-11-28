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मम्मी-पापा मुझे माफ करना...लिखकर बीटेक छात्र ने किया सुसाइड; घर के कमरे में मिला शव

बीटेक छात्र ने किया सुसाइड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम बीटेक छात्र ने सुसाइड कर लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके से छात्र का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, सरोजनी नगर के अमौसी स्थित चौहान पुरम निवासी वैभव गुप्ता (22) पुत्र संतोष कुमार गुप्ता ने सुसाइड किया है. वैभव बंथरा के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र था. पिता संतोष इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं. वैभव भी पिता का हाथ बंटाता था.