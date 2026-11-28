मम्मी-पापा मुझे माफ करना...लिखकर बीटेक छात्र ने किया सुसाइड; घर के कमरे में मिला शव
वैभव बंथरा के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:30 AM IST
लखनऊ: राजधानी के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम बीटेक छात्र ने सुसाइड कर लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके से छात्र का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है.
पुलिस के मुताबिक, सरोजनी नगर के अमौसी स्थित चौहान पुरम निवासी वैभव गुप्ता (22) पुत्र संतोष कुमार गुप्ता ने सुसाइड किया है. वैभव बंथरा के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र था. पिता संतोष इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं. वैभव भी पिता का हाथ बंटाता था.
शुक्रवार को संतोष और उनका बड़ा बेटा शुभम अपनी प्राइवेट नौकरी पर चले गए. घर में सुनीता और वैभव के अलावा संतोष की 65 वर्षीय बुजुर्ग मां रमा देवी थीं. शाम करीब 5 बजे सुनीता और उनकी सास रमा देवी पड़ोस में किसी के यहां काम से चली गईं.
कुछ देर बाद संतोष की बुजुर्ग मां वापस लौटी और दूसरी मंजिल पर गई तो वहां कमरे का दरवाजा बंद मिला. उन्होंने जब धक्का मारकर खोला तो वैभव फर्श पर अचेत हालात में पड़ा था. उसके गले में विद्युत केबल तार बंधा होने के साथ केबल का आधा हिस्सा छत में लगे पंखे के हुक से लटक रहा था.
कमरे का दृश्य देखकर रमा देवी चीखने चिल्लाने लगी. शोर सुनकर सुनीता व पड़ोस के लोग पहुंचे. आनन-फानन वैभव को उठाकर बेड पर लिटाया. बाद में लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी. आरोप है कि सूचना के करीब 3 घंटे बाद एंबुलेंस पहुंची.
वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने वैभव को एंबुलेंस से सरोजनीनगर सीएचसी पहुंचाया. लेकिन वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आत्महत्या की बात पता चली है.
सरोजिनी नगर एसएसआई हरद्वारी लाल ने बताया कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है. जिसमें उसने लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं, मैं जो कर रहा हूं, इसमें किसी का कोई लेना-देना नहीं है. मम्मी-पापा मुझे माफ करना. पुलिस का कहना है कि उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. मामले की जांच की जा रही है.
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