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बरेली में बीटेक छात्र का शव रामगंगा नदी से बरामद; दोस्तों के साथ घाट पर गया था नहाने, जयपुर से आया था गांव

थाना प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह ने बताया कि युवक का शव बरामद कर लिया गया है.

मौके पर मौजूद भीड़
मौके पर मौजूद भीड़ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 9:38 PM IST

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बरेली : अलीगंज थाना क्षेत्र के रौहतापुर घाट पर रामगंगा नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई. घटना की जानकारी होते ही परिजनों में हड़कंप मच गया. युवक अपने गांव आया हुआ था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई घंटे तक चले सर्च अभियान के बाद एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने उसका शव नदी से बरामद कर लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह ने मीडिया को बताया कि एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक का शव बरामद कर लिया गया है. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

मृतक की पहचान महोबा गांव निवासी अजय (22) पुत्र मनोहर लाल के रूप में हुई है. परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, अजय अपने दोस्तों के साथ रौहतापुर घाट पर नहाने गया था. इसी दौरान वह नदी के गहरे हिस्से में पहुंच गया और पानी में डूब गया. साथ मौजूद दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी गई.

जानकारी मिलते ही अलीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. प्रशासन की ओर से तत्काल एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जबकि सुभाष नगर थाना क्षेत्र के टांडा गांव से स्थानीय गोताखोर भी खोजबीन में शामिल हुए.



रेस्क्यू अभियान के दौरान एसडीएम आंवला, सीओ आंवला और एडीएम ने भी घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. लगभग सात घंटे की लगातार तलाश के बाद अजय का शव नदी से बाहर निकाल लिया गया.


परिजनों के अनुसार, अजय परिवार का इकलौता बेटा था. उसकी तीन बहनें हैं. वह बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और जयपुर में नौकरी भी करता था. छुट्टियों में वह अपने गांव आया हुआ था. उसकी असमय मौत से परिवार बहुत दुखी है.

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