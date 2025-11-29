ETV Bharat / state

बी टेक स्टूडेंट बना ठगी का मास्टरमाइंड, निवेश के नाम पर 1 करोड़ 22 लाख की ठगी, साथियों समेत अरेस्ट

निवेश के नाम पर 1 करोड़ 22 लाख की ठगी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

राजनांदगांव : शेयर मार्केट में पैसा डबल करने के नाम पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड बीटेक का छात्र है,जिसने पूरी घटना को अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया. राजनांदगांव पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में दो आरोपी एमपी और एक हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है.

मुनाफा का लालच देकर की ठगी

प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फॉरेक्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताकर और आरोपियों ने वेबसाइट लिंक भेज कर फर्जी तरीके से छोटा मुनाफा देकर बड़ी रकम निवेश करवाकर ठगी की है. प्रार्थी ने बताया कि उससे पैसे डबल करने के नाम पर 1 एक करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी की गई हैं.फॉरेक्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से आरोपियों ने प्रार्थी से रकम ठगी. जब मुनाफा नहीं हुआ तो रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई. पुलिस ने जाँच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई.