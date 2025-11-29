ETV Bharat / state

बी टेक स्टूडेंट बना ठगी का मास्टरमाइंड, निवेश के नाम पर 1 करोड़ 22 लाख की ठगी, साथियों समेत अरेस्ट

राजनांदगांव पुलिस ने ठगी के तीन आरोपियों को दबोचा है.ठगी की खेल का मास्टरमाइंड बी टेक का स्टूडेंट है.

BTech student became thug
निवेश के नाम पर 1 करोड़ 22 लाख की ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

November 29, 2025

राजनांदगांव : शेयर मार्केट में पैसा डबल करने के नाम पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड बीटेक का छात्र है,जिसने पूरी घटना को अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया. राजनांदगांव पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में दो आरोपी एमपी और एक हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है.

मुनाफा का लालच देकर की ठगी

प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फॉरेक्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताकर और आरोपियों ने वेबसाइट लिंक भेज कर फर्जी तरीके से छोटा मुनाफा देकर बड़ी रकम निवेश करवाकर ठगी की है. प्रार्थी ने बताया कि उससे पैसे डबल करने के नाम पर 1 एक करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी की गई हैं.फॉरेक्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से आरोपियों ने प्रार्थी से रकम ठगी. जब मुनाफा नहीं हुआ तो रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई. पुलिस ने जाँच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई.

बी टेक स्टूडेंट बना ठगी का मास्टरमाइंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी डिंपल सिंह यादव बीटेक साइबर सिक्योरिटी का छात्र ठाकुर को खाता उपलब्ध कराने की एवज में कमीशन पर काम करता था. इसमें आरोपी धीरज सिंह,अरविंद ठाकुर और डिंपल सिंह यादव तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा हैं- राहुल देव शर्मा, एएसपी

BTech student became thug
आरोपियों से बैंक अकाउंट्स और चेकबुक जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठगी का मुख्य आरोपी बी टेक स्टू़डेंट
आरोपियों ने फॉरेक्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर इस पूरे धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया था. प्रार्थी से अलग-अलग किस्त में करोड़ों रुपए की ठगी की थी. एक करोड़ 22 लाख रुपए आरोपियों ने निवेश करवाकर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिया था. अपराध पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को ट्रेस किया और फिर टीम बनाकर सभी की गिरफ्तारी की. इस मामले की खास बात ये है कि मुख्य आरोपी साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट में बीटेक कर चुका है.

