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मोतिहारी में बीटेक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी ने चेहरे-गर्दन और सीने पर किए पांच वार

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी शहर के श्रीकृष्ण नगर मोहल्ले में एक बीटेक छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया. आरोपी ने छात्र के चेहरे, गर्दन और सीने पर कुल पांच वार किए. हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

घायल छात्र की पहचान साहिल कुमार के रूप में हुई है. साहिल शशि भूषण सिंह के 20 वर्षीय पुत्र हैं. मिली जानकारी के अनुसार, साहिल मुरादाबाद से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान श्रीकृष्ण नगर मोहल्ले में संतोष सिंह के बेटे सागर कुमार ने उन पर अचानक चाकू से हमला कर दिया. हमले में साहिल के चेहरे, गर्दन और सीने पर पांच जगह गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए. आरोपी मौके से फरार हो गया.

क्या बोला घायल छात्र?

घायल साहिल ने बताया कि आरोपी सागर कुमार के साथ उनकी पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी. इसके बावजूद आरोपी ने अचानक उन पर चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद साहिल ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को इलाज के लिए रहमानिया मेडिकल सेंटर ले गए. फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में साहिल का इलाज चल रहा है. छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन परेशान हैं.

"सागर कुमार के साथ मेरी पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी. इसके बावजूद उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया. सागर को मै पहले जानता था वो मेरा जूनियर था. हमले के बाद मैंने खुद अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी. वो वहां पहुंचे और मुझे इलाज के लिए रहमानिया मेडिकल सेंटर ले गए."- साहिल कुमार, घायल छात्र

आरोपी की बाइक जब्त

घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी सागर कुमार की बाइक जब्त कर थाने ले आई है. हालांकि, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.