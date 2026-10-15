मोतिहारी में बीटेक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी ने चेहरे-गर्दन और सीने पर किए पांच वार
मोतिहारी में बीटेक छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया है. आरोपी ने चेहरे-गर्दन और सीने पर किए पांच वार. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 15, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 10:06 AM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी शहर के श्रीकृष्ण नगर मोहल्ले में एक बीटेक छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया. आरोपी ने छात्र के चेहरे, गर्दन और सीने पर कुल पांच वार किए. हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला
घायल छात्र की पहचान साहिल कुमार के रूप में हुई है. साहिल शशि भूषण सिंह के 20 वर्षीय पुत्र हैं. मिली जानकारी के अनुसार, साहिल मुरादाबाद से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान श्रीकृष्ण नगर मोहल्ले में संतोष सिंह के बेटे सागर कुमार ने उन पर अचानक चाकू से हमला कर दिया. हमले में साहिल के चेहरे, गर्दन और सीने पर पांच जगह गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए. आरोपी मौके से फरार हो गया.
क्या बोला घायल छात्र?
घायल साहिल ने बताया कि आरोपी सागर कुमार के साथ उनकी पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी. इसके बावजूद आरोपी ने अचानक उन पर चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद साहिल ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को इलाज के लिए रहमानिया मेडिकल सेंटर ले गए. फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में साहिल का इलाज चल रहा है. छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन परेशान हैं.
"सागर कुमार के साथ मेरी पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी. इसके बावजूद उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया. सागर को मै पहले जानता था वो मेरा जूनियर था. हमले के बाद मैंने खुद अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी. वो वहां पहुंचे और मुझे इलाज के लिए रहमानिया मेडिकल सेंटर ले गए."- साहिल कुमार, घायल छात्र
आरोपी की बाइक जब्त
घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी सागर कुमार की बाइक जब्त कर थाने ले आई है. हालांकि, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.
दोनों छात्रों के बीच नहीं थी कोई दुश्मनी
फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर किस वजह से बीटेक छात्र पर चाकू से हमला किया गया. जब घायल छात्र के अनुसार दोनों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो अचानक हुए इस हमले के पीछे की वजह क्या है, यह जांच का विषय है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है.
क्या कहती है पुलिस?
नगर थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि आरोपी सागर कुमार की बाइक जब्त कर थाने लाई गई है. हालांकि, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये वारदात किस वजह से की गई, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. जांच चल रही है.
"हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है, हालांकि आरोपी सागर कुमार की बाइक जब्त कर थाने लाई गई है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. वारदात को क्यों अंजाम दिया गया इसकी जांच की जा रही है."-राजीव रंजन, नगर थाना प्रभारी
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