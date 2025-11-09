फर्रुखाबाद में रफ्तार का कहर; सड़क हादसे में बीटेक छात्र और डिलीवरी बाॅय की मौत, आमने-सामने टकराईं दो बाइकें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 4:02 PM IST
फर्रुखाबाद : थाना कादरीगेट क्षेत्र के बढ़पुर में शनिवार देर रात सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
परिजन श्याम पाल ने बताया कि नुनहाई निवासी बीटेक छात्र संभव मिश्रा अपने दोस्त निश्चय अग्निहोत्री के साथ जा रहा था. इस दौरान सामने से आ रहे युवक प्रवीन यादव की बाइक आपस में टकरा गई. फतेहगढ़ी निवासी प्रवीन डिलीवरी बाॅय का काम करता है. हादसे में संभव सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराया. कुछ मिनटों बाद मौके पर मौजूद फूड डिलीवरी बॉय के साथी पहुंचे और पुलिस व परिजनों को सूचना दी.
हादसे के दौरान संभव को आनन-फानन में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बाद में शव को लोहिया अस्पताल लाया गया. गंभीर रूप से घायल प्रवीन यादव ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. तीसरे युवक निश्चय अग्निहोत्री का इलाज किया जा रहा है. प्रवीन यादव विवाहित था. वहीं मृतक संभव मिश्रा के पिता राजन मिश्रा जिला सूचना विभाग में तैनात हैं. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
कादरीगेट थाना प्रभारी अवधेश ने बताया कि बीती देर रात एक एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. जिसमें बीटेक छात्र संभव मिश्रा और प्रवीण यादव की मौत हो गई. एक्सीडेंट कैसे हुआ है, इसकी जानकारी की जा रही है. पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. अभी किसी ने तहरीर नहीं दी है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
