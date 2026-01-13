ETV Bharat / state

बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार, BSSC में 24492 पदों पर बहाली, 12वीं पास भी कर पाएंगे अप्लाई

पटना: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत और सुनहरा अवसर सामने आया है. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत पदों की संख्या एक बार फिर बढ़ा दी गई है. पहले जहां इस भर्ती में 23175 पद निर्धारित थे, वहीं अब इसमें 1317 पद और जोड़ दिए गए हैं, जिसके बाद कुल पदों की संख्या 24492 हो गई है. यह क्लर्क लेवल के पदों के लिए बिहार की अब तक की सबसे बड़ी बहाली मानी जा रही है.

अब तक 35 लाख से अधिक आवेदन: खास बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू हुए लगभग ढ़ाई साल का समय हो चुका है. जब पहली बार इस बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तब केवल 12199 पदों पर नियुक्ति होनी थी. बाद में अभ्यर्थियों की संख्या और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए करीब 11000 पद और जोड़े गए और दोबारा आवेदन आमंत्रित किए गए. अब एक बार फिर पदों में इजाफा किया गया है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है. आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए अब तक 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.

ऐसे करें BSSC के लिए तैयारी (ETV Bharat)

जानिए कौन कर सकता है आवेदन: बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती मुख्य रूप से इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है. इस परीक्षा के जरिए विभिन्न विभागों में क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, राजस्व कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे इंटर लेवल के पदों पर बहाली की जाती है. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है.

देशभर के युवा कर सकते हैं आवेदन: बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे देशभर के युवाओं को इसमें शामिल होने का मौका मिलता है. आयु सीमा सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 18 से 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 18 से 40 वर्ष निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान है.

2 घंटे में 150 प्रश्न करने होते हैं सॉल्व: परीक्षा पैटर्न की बात करें तो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा कुल 150 अंकों की होती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले शिक्षक रहमांशु सर ने बताया कि यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है, जिसमें ओएमआर शीट पर उत्तर भरने होते हैं. परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कुल 2 घंटे का समय दिया जाता है. प्रश्न पत्र में मल्टीपल चॉइस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं.

इन विषयों से होते हैं प्रश्न: परीक्षा में 50 अंक सामान्य अध्ययन यानी जीके और जीएस से संबंधित होते हैं, 50 अंक गणित और विज्ञान से जुड़े प्रश्नों के होते हैं और शेष 50 अंक रीजनिंग से पूछे जाते हैं. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जिसके तहत प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाता है. इसलिए अभ्यर्थियों को उत्तर देते समय विशेष सावधानी बरतनी होती है.

यह है परीक्षा पैटर्न: शिक्षक रहमांशु सर ने बताया कि चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाती है. पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स आयोजित होती है. इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए बुलाया जाता है. मेंस परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जो संबंधित पदों के लिए अनिवार्य होता है. अंतिम मेरिट सूची इन सभी चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है.