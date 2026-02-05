बिहार में ऊर्जा विभाग की बड़ी उपलब्धि, 50000 करोड़ का निवेश, कजरा में दो बड़ी योजनाओं का PPA साइन
बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में ₹50 हजार करोड़ का निवेश. कजरा में 185 MW सौर ऊर्जा और 282 MWh बैटरी स्टोरेज के लिए PPA साइन.
Published : February 5, 2026 at 12:04 PM IST
पटना: बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव की उपस्थिति में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड ने लखीसराय जिले के कजरा में स्थापित 185 मेगावाट सौर ऊर्जा सह 282 मेगावाट-ऑवर बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना से उत्पादित बिजली आपूर्ति के लिए पीपीए साइन किया. इस मौके पर साल 2025 की ऊर्जा प्रक्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित बुकलेट ‘The Power Year 2025 – Bihar Energy Highlights’ को जारी किया गया.
आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम: कार्यक्रम में ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह, सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे. यह समझौता ऊर्जा क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.
ऐतिहासिक बना ये खास दिन: ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाव में सौर ऊर्जा की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक है.
"कजरा सौर ऊर्जा परियोजना से राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी. यह परियोजना बिहार के ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती देगी."-बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री
50 हजार करोड़ रुपये का निवेश: ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि हरित ऊर्जा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिहार के ऊर्जा प्रक्षेत्र में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बिजली व्यवस्था और मजबूत होगी.
पीपीए का रास्ता साफ: ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद परियोजना के व्यावसायिक संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है. उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में ऊर्जा विभाग ने जो उपलब्धियां हासिल की है, उन्हें बुकलेट ‘The Power Year 2025 – Bihar Energy Highlights’ में शामिल किया गया है.
"प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जनसुनवाई के दौरान करीब 3500 लोगों ने पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के पक्ष में सहमति दी. यह एक ऐतिहासिक और सकारात्मक संकेत है."-मनोज कुमार सिंह, ऊर्जा सचिव
बीएसपीजीसीएल के लिए महत्वपूर्ण दिन: बीएसपीजीसीएल के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने कहा कि कजरा सोलर पावर परियोजना के लिए एकरारनामा पर हस्ताक्षर केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है. यह बिहार की जनता से किए गए वादे को पूरा करने का उत्सव है.
अंतिम दौर में पहले चरण का काम: लखीसराय जिले के कजरा में विकसित सौर ऊर्जा संयंत्र के पहले चरण में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा और 282 मेगावाट-ऑवर बैटरी भंडारण क्षमता का कार्य अंतिम चरण में है. इसके शुरू होने से लखीसराय और आसपास के जिलों में लगातार और पर्याप्त बिजली मिलेगी.
दूसरे चरण में और बढ़ेगी क्षमता: निर्माणाधीन दूसरे चरण में करीब 1,055 करोड़ रुपये की लागत से 116 मेगावाट सौर ऊर्जा और 241 मेगावाट-ऑवर बैटरी क्षमता जोड़ी जाएगी. जनवरी 2027 तक इस परियोजना की कुल क्षमता 301 मेगावाट सौर ऊर्जा और 523 मेगावाट-ऑवर बैटरी भंडारण तक पहुंच जाएगी.
समय से पहले ग्रिड से जुड़ी परियोजना: 1 जुलाई 2024 को परियोजना का कार्यादेश जारी हुआ था और 31 दिसंबर 2025 को यह परियोजना 132 केवी ग्रिड से सफलतापूर्वक जुड़ गई. यह उपलब्धि ऊर्जा विभाग और बीएसपीजीसीएल के बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्य संस्कृति को दर्शाती है. कजरा सौर ऊर्जा परियोजना को बिहार में 24×7 नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस और अहम कदम माना जा रहा है. इससे राज्य को स्वच्छ, निर्बाध और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति मिलेगी.
