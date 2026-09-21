ETV Bharat / state

यूपी चुनाव-2027 अकेले लड़ेगी BSP; विश्वनाथ पाल ने सुलतानपुर सदर सीट से इम्तियाज अहमद उर्फ ‘भुट्टो’ के नाम का किया ऐलान

सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. सुल्तानपुर पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि बसपा आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है. उन्होंने वर्ष 2007 का हवाला देते हुए जनता के बीच गठबंधन की बात कही. इस दौरान उन्होंने गठबंधन की राजनीति, सपा के पीडीए और उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन से जुड़े मुद्दों पर भी पार्टी का पक्ष रखा. इस क्रम में उन्होंने सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट-188 से इम्तियाज अहमद उर्फ ‘भुट्टो’ पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की.

विश्वनाथ पाल सोमवार दोपहर करीब 1.30 बजे सुल्तानपुर पहुंचे. उन्होंने अंबेडकर पार्क में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद तिकोनिया पार्क में मीडिया से बातचीत की. बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी 2027 में अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. बसपा जनता के बीच अपना आधार मजबूत करते हुए चुनाव लड़ेगी. गठबंधन की राजनीति को लेकर उन्होंने विभिन्न दलों की चुनावी घोषणाओं और बयानों पर सवाल उठाए.

विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी की पीडीए राजनीति पर भी निशाना साधा. कहा कि बसपा सामाजिक समीकरणों को लेकर अपनी अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है. ओमप्रकाश राजभर के उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने संबंधी बयान पर भी बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी. कहा ककि ये बस महज जुमला है. मायावती सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान नए जिलों और मंडलों का गठन किया गया था.