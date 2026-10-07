गहलोत के बयान पर बसपा का पलटवार, कहा- दो बार पीठ में खंजर घोंपा, अब कभी CM नहीं बन पाएंगे
बसपा पंचायत चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी. खुद को बताया कांग्रेस एवं भाजपा का विकल्प.
Published : October 7, 2026 at 6:25 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव का बिगुल बज चुका है. भाजपा और कांग्रेस के साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी पंचायतीराज चुनाव में ताल ठोक दी. पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय सेक्टर प्रभारी इंजीनियर रामजी गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें पूर्व सीएम ने दावा किया था कि उनकी सरकार में बसपा के पूरे विधायक दल ने मर्जर किया था. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने दो बार बसपा की पीठ में खंजर घोंपा, जबकि दोनों बार बसपा की मदद से ही मुख्यमंत्री बने थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि अब अशोक गहलोत फिर कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे. उन्होंने आज बुधवार को जयपुर में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बात की.
पंचायतीराज चुनाव पर साफ की रणनीति: बसपा के प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को पंचायत चुनाव और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. इसमें राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम और प्रदेशाध्यक्ष सुमरत सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि गांवों की सरकार बनाने के किए बसपा पूरी ताकत के साथ अकेले प्रदेशभर में मैदान में उतरेगी. किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा.
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बसपा बनेगी कांग्रेस-भाजपा का विकल्प: राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि बसपा जनता के सामने तीसरे विकल्प के रूप में मौजूद है. राजस्थान की जनता पहले कांग्रेस और अब भाजपा को परख चुकी है. आज प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है. जर्जर स्कूलों में छत और दीवारें गिरने से बच्चे घायल हो रहे हैं. शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में पार्टी की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं. प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जनता बदलाव चाहती है. बसपा जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी.
अब गहलोत को बसपा पर बोलने का हक नहीं: रामजी गौतम ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत ने दो बार बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया और पार्टी से धोखा किया. गहलोत ने दो बार बसपा की पीठ में खंजर घोंपा और अब उन्हें बसपा के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है. उन्होंने दावा किया कि अशोक गहलोत अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. यह बात उन्होंने गहलोत के उस बयान के जवाब में कही. जिसमें गहलोत ने कहा था कि उन्होंने बसपा में तोड़फोड़ नहीं की, बल्कि सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे.
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जनता को भाजपा-कांग्रेस ने किया निराश: प्रदेशाध्यक्ष सुमरत सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश और रणनीति के तहत लड़ा जाएगा. बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी. जिन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया, उन्हें चुनाव में हराने के लिए काम करेगी. उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है. किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं परेशान हैं. सुमरत सिंह ने भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों से जनता को अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है. ऐसे में बसपा जनता के सामने तीसरे विकल्प के रूप में चुनाव लड़ेगी.
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