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गहलोत के बयान पर बसपा का पलटवार, कहा- दो बार पीठ में खंजर घोंपा, अब कभी CM नहीं बन पाएंगे

जयपुर में प्रेस वार्ता में मौजूद बसपा के नेता. ( ETV Bharat Jaipur )