महिला आरक्षण पर मायावती का बड़ा बयान, कहा- बहुत देरी है लेकिन हम स्वागत करते हैं
बसपा सुप्रीमो मायावती ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण के कदम का किया स्वागत, केंद्र सरकार का जताया आभार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 12:19 PM IST
लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण का स्वागत किया है. बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार की तरफ से संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिए जाने के लिए बुलाए जा रहे तीन दिन के विशेष संसद सत्र का समर्थन किया. मायावती ने कहा कि हालांकि हमारी पार्टी महिलाओं को 50% आरक्षण देने की हमेशा पक्षधर रही है, लेकिन उन्हें 33% आरक्षण ही मिल रहा है, ये भी कम से कम कुछ तो बेहतर हो रहा है. वहीं बसापा अध्यक्ष ने आरक्षण का विरोध करने को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. साथ ही अंबेडकर जयंती पर अखिलेश यादव की ओर से गले में नीला गमछा डालाने को लेकर इशारों में मायावती ने कहा कि नीले कलर से कुछ नहीं होगा. सभी जानते हैं कि ये कलर बसपा का है.
सिर्फ बसपा का रंग नीला
मायावती ने कहा कि कारवां को पीछे धकेलने के लिए दलित विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं. जिससे बीएसपी के लोगों को हमेशा सावधान रहना है. यही अपने महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धा भी होगी. बीएसपी के बेस वोट अर्थात दलितों के वोटो को लुभाने के लिए पिछले कुछ समय से यहां पर सभी विरोधी पार्टियां अपने अधिकांश कार्यक्रमों में बीएसपी के नीले रंग को ही विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका दलितों पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन पर केवल बीएसपी के ही नीले रंग का असर पड़ता है, अन्य किसी और रंग का नहीं. यह विरोधियों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए.
देरी होने के बावजूद किया वेलकम
बसपा सुप्रीमो ने कहा कि देश की संसद लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही वहां से आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है. हालांकि बहुत डिले है फिर भी हमारी पार्टी इसका वेलकम करती है. महिला आरक्षण की असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में खासकर सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से लगातार पछाड़ी जा रहीं एससी, एसटी ओबीसी समाज की महिलाओं को है.
कांग्रेस के कारण अंबेडकर ने दिया था इस्तीफा
मायावती ने कहा कि आंबेडकर ने संविधान में महिलाओं को जिंदगी के हर पहलू में बराबरी की बात व हक देने के साथ-साथ हिंदू कोड बिल लाकर इन्हें जबरदस्त कानूनी अधिकार देना चाहा था, जिसे तब केंद्र की रही कांग्रेस सरकार ने अपने संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के चलते वादाखिलाफी करते हुए नहीं माना. बाद में इसको आत्माविहीन करके उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया. इस प्रकार ओबीसी समाज को आरक्षण देने के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्थान सुनिश्चित करने के मामले में ठोस कदम नहीं उठाने के विरोध में आंबेडकर को देश के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था.
कांग्रेस न लगाए अड़ंगा
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अब जबकि महिलाओं को देश की सांसद लोकसभा में और राज्यों के विधानसभा में आरक्षण की बात आगे बढ़ गई है तो इसमें किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा करना उचित नहीं होगा. इस मामले में खासकर कांग्रेस पार्टी को महिला आरक्षण में एससी, एसटी व ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात इन्हें अब क्यों याद आ रही है, जबकि इन्होंने इससे पहले अपनी सरकार में इस विशेष मुद्दे की घोर अनदेखी की थी. बीएसपी की इस मांग को भी अन्य और मामलों की तरह जातिवादी द्वेष आदि के कारण अनसुना कर दिया था. ऐसे में कुल मिलाकर बीएसपी का यही कहना है कि देश में महिलाओं की लगातार हो रही उपेक्षा को देखते हुए बेहतर यही है महिला आरक्षण को संकीर्ण दलगत राजनीति से दूर रखते हुए इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए.
मायावती ने जताया आभार
मायावती ने कहा कि मंगलवार को आंबेडकर जयंती थी जिसे पूरे देश में बीएसपी के लोगों ने अपने परिवार सहित बड़े धूमधाम से मनाया. खासकर यूपी की राजधानी लखनऊ में तो कल उनकी जयंती पर पूर्व की तरह ही इस बार भी उनके लाखों अनुयायियों ने सामाजिक परिवर्तन स्थल में पहुंचकर उन्हें श्रद्धा के मेले के रूप में मनाया है. मायावती ने कहा कि इस विशाल और ऐतिहासिक स्थल पर लगी उनकी बड़ी प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं. इन सभी की बीएसपी बहुत-बहुत आभारी है.
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