सपा ब्राह्मण वोटों की लालच में 'पीडीए' के 'पी' को पंडित बताने लगी: मायावती
यूपी जैसे बड़े राज्य में ब्राह्मण समाज का हित सिर्फ बीएसपी में ही सुरक्षित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 4:38 PM IST
लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सपा को 'गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी' करार देते हुए कहा कि ब्राह्मण वोटों के लालच में अब सपा 'पीडीए' के 'पी' को 'पिछड़ा' से 'पंडित' बताने लगी है.
1.जैसाकि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की नीति व सिद्धान्त पर अमल करने वाली सर्वसमाज-हितैषी अम्बेडकरवादी पार्टी है और यूपी में चार बार रही सरकार भी इसी के आधार पर चलायी है, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति व…— Mayawati (@Mayawati) August 8, 2026
मायावती ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीएसपी जब से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपरकास्ट और खासकर ब्राह्मण समाज को पार्टी की उम्मीदवार बनाने लगी है, तब से सपा समेत विरोधी दलों की बेचैनी बढ़ गई है. उन्होंने दावा किया कि यूपी जैसे बड़े राज्य में अपरकास्ट या ब्राह्मण समाज का हित सिर्फ बीएसपी में ही सुरक्षित है. बीएसपी ने 'सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय' की नीति पर चलकर उन्हें हर स्तर पर सम्मान और भागीदारी दी है.
सपा पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में 'संविधान खतरे में है' और 'पीडीए' यानी पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक के नाम पर वोट तो ले लिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाने में पीडीए समाज की उपेक्षा की. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में दलितों, अति-पिछड़ों और मुस्लिमों के साथ-साथ ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न हुआ है.
मायावती ने सपा के 'पीडीए दिवस' मनाने के ऐलान को भी 'नौटंकीबाजी' बताया. उन्होंने कहा कि कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस बताकर सपा दलितों को गुमराह कर रही है. साथ ही गेस्ट हाउस कांड और महापुरुषों के नाम बदलने का जिक्र करते हुए सपा पर जातिवाद और बहुजन विरोध के आरोप लगाए हैं.
बसपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह सपा के दोहरे चरित्र और छलावे से सावधान रहें. 2007 में ब्राह्मण समाज के सहयोग से बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला था, और इस बार भी उसी समीकरण को दोहराने की संभावना दिख रही है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर यूपी की सियासत तेज हो गई है और मायावती के इस हमले से सपा की पीडीए रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं.
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