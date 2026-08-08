ETV Bharat / state

सपा ब्राह्मण वोटों की लालच में 'पीडीए' के 'पी' को पंडित बताने लगी: मायावती

यूपी जैसे बड़े राज्य में ब्राह्मण समाज का हित सिर्फ बीएसपी में ही सुरक्षित है.

मायावती का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला
मायावती का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सपा को 'गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी' करार देते हुए कहा कि ब्राह्मण वोटों के लालच में अब सपा 'पीडीए' के 'पी' को 'पिछड़ा' से 'पंडित' बताने लगी है.

मायावती ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीएसपी जब से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपरकास्ट और खासकर ब्राह्मण समाज को पार्टी की उम्मीदवार बनाने लगी है, तब से सपा समेत विरोधी दलों की बेचैनी बढ़ गई है. उन्होंने दावा किया कि यूपी जैसे बड़े राज्य में अपरकास्ट या ब्राह्मण समाज का हित सिर्फ बीएसपी में ही सुरक्षित है. बीएसपी ने 'सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय' की नीति पर चलकर उन्हें हर स्तर पर सम्मान और भागीदारी दी है.

सपा पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में 'संविधान खतरे में है' और 'पीडीए' यानी पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक के नाम पर वोट तो ले लिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाने में पीडीए समाज की उपेक्षा की. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में दलितों, अति-पिछड़ों और मुस्लिमों के साथ-साथ ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न हुआ है.

मायावती ने सपा के 'पीडीए दिवस' मनाने के ऐलान को भी 'नौटंकीबाजी' बताया. उन्होंने कहा कि कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस बताकर सपा दलितों को गुमराह कर रही है. साथ ही गेस्ट हाउस कांड और महापुरुषों के नाम बदलने का जिक्र करते हुए सपा पर जातिवाद और बहुजन विरोध के आरोप लगाए हैं.

बसपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह सपा के दोहरे चरित्र और छलावे से सावधान रहें. 2007 में ब्राह्मण समाज के सहयोग से बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला था, और इस बार भी उसी समीकरण को दोहराने की संभावना दिख रही है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर यूपी की सियासत तेज हो गई है और मायावती के इस हमले से सपा की पीडीए रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं.

ये भी पढ़ें: बसपा में उम्मीदवार तय करने पर मायावती की दो टूक: बोलीं- "टिकट मैं फाइनल करती हूं, आकाश आनंद नहीं"

TAGGED:

MAYAWATI ATTACK SAMAJWADI PARTY
UP ASSEMBLY ELECTIONS 2026
BSP CHIEF MAYAWATI
PDA DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.