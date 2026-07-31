योगी सरकार ने बहाल किया संत रविदास नगर जिले का नाम, बसपा सुप्रीमो ने जताया सरकार का आभार
मायावती ने कांशीराम समेत अन्य महापुरुषों के नाम वाले जिलों का फिर से बहाल कर देने की भी सरकार से गुजारिश की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 2:39 PM IST
लखनऊ: बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ को आभार व्यक्त किया है. योगी सरकार ने भदोही जिले का नाम फिर से संत रविदास नगर कर दिया है, जिससे मायावती ने खुश होकर एक्स पर बधाई दी.
बता दें, बसपा सरकार के दौरान भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किया गया था, लेकिन सपा सरकार ने फिर से इसे भदोही कर दिया था. अब योगी सरकार ने फिर से संत रविदास नगर जिले का नाम बहाल कर दिया है, जिसके बाद मायावती ने सरकार का आभार व्यक्त किया है. इसके साथ ही उन्होंने कांशीराम समेत अन्य महापुरुषों के नाम वाले जिलों का फिर से बहाल कर देने की भी सरकार से गुजारिश की है.
1. जैसाकि मीडिया की ख़बरों से सर्वविदित है कि यूपी की वर्तमान सरकार ने, बी.एस.पी. सरकार द्वारा भदोही को राज्य मुख्यालय का दर्जा देते हुये संत रविदास नगर के नाम से नया ज़िला बनाया था और जिसे समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत् बदल दिया था, इसे…— Mayawati (@Mayawati) July 31, 2026
बसपा अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि बीएसपी सरकार की तरफ से भदोही को राज्य मुख्यालय का दर्जा देते हुए संत रविदास नगर के नाम से नया ज़िला बनाया गया था, जिसे समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बदल दिया था.
अब यूपी की वर्तमान सरकार ने फिर से संत रविदास नगर ज़िला स्थापित कर दिया है, जिसके लिए पार्टी राज्य सरकार की आभारी है. उन्होंने कहा कि वास्तव में बीएसपी की यूपी में रही चारों सरकारों में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और जनहित को बेहतर बनाने के मद्देनज़र अनेकों नए ज़िले, तहसील, विकास खण्ड, पुलिस ज़ोन और रेंज बनाए गए. उनमें से कई ज़िलों के नाम दलित और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) में समय-समय में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर रखे गये.
इसी क्रम में संत रविदास नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर और भीम नगर जैसे अनेकों नए जिले बने, जिनके नाम सपा सरकार ने सिर्फ अपनी जातिवादी सोच, द्वेष और संकीर्ण राजनीति के कारण बदल दिए जिसे लोग कभी भी भुला नहीं पाएंगे.
इतना ही नहीं ब्रज क्षेत्र में कासगंज इलाके के समुचित विकास के लिए कासंगज को जिला मुख्यालय का दर्जा देते हुए कांशीराम के नाम पर नया ज़िला बनाया गया, जिसका भी नाम सपा सरकार ने अपने पीडीए-पिछड़ा दलित और अक्लियत विरोधी रवैयों के कारण बदल दिया था.
मायावती ने लिखा कि यूपी सरकार संत रविदास नगर की तरह ही कांशीराम और अन्य महापुरुषों के नाम पर बनाए गए नए ज़िलों के भी असली नाम बहाल कर दें तो ये उचित होगा. यह कार्य अगर कांशीराम की आगामी 9 अक्तूबर के परिनिर्वाण दिवस से पहले कर दिया जाए या उसी दिन ही कर दिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी इसके लिए आभारी रहेगी.
ये भी पढ़ें- संसद में पास हुए पेपर लीक बिल पर मायावती ने कही क्या बात, जानिए