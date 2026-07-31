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योगी सरकार ने बहाल किया संत रविदास नगर जिले का नाम, बसपा सुप्रीमो ने जताया सरकार का आभार

मायावती ने योगी सरकार को किया धन्यवाद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ को आभार व्यक्त किया है. योगी सरकार ने भदोही जिले का नाम फिर से संत रविदास नगर कर दिया है, जिससे मायावती ने खुश होकर एक्स पर बधाई दी. बता दें, बसपा सरकार के दौरान भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किया गया था, लेकिन सपा सरकार ने फिर से इसे भदोही कर दिया था. अब योगी सरकार ने फिर से संत रविदास नगर जिले का नाम बहाल कर दिया है, जिसके बाद मायावती ने सरकार का आभार व्यक्त किया है. इसके साथ ही उन्होंने कांशीराम समेत अन्य महापुरुषों के नाम वाले जिलों का फिर से बहाल कर देने की भी सरकार से गुजारिश की है. बसपा अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि बीएसपी सरकार की तरफ से भदोही को राज्य मुख्यालय का दर्जा देते हुए संत रविदास नगर के नाम से नया ज़िला बनाया गया था, जिसे समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बदल दिया था.