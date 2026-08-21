वंदे मातरम पर देश में चल रही राजनीति पर बसपा सुप्रीमो बोलीं-ये ठीक नहीं
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रखी अपनी बात
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 2:33 PM IST
लखनऊ: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मानसून सत्र में वंदे मातरम गीत गाने को लेकर कानून पास किया. इस कानून के तहत अब वंदे मातरम गीत के सिर्फ दो छंद ही नहीं गाने हैं, बल्कि सभी छंद गाना अनिवार्य किया गया है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार लाल किले पर पूरा वंदे मातरम गीत गया गया, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गीत पूरा गाये जाने को लेकर एक विवाद सामने आ गया.
1. देश में वन्दे मातरम् गायन को पूरा गाना है या शुरू के दो छंद (पैरा) गाना है या नहीं गाना है, इसको लेकर जो इस समय में देश में राजनीति चल रही है, यह ठीक नहीं है और इस मामले में हमारी पार्टी का यही कहना है कि वन्दे मातरम् गायन को लेकर अभी हाल ही में संसद में जो क़ानून पास किया गया…— Mayawati (@Mayawati) August 21, 2026
इसमें मुख्यालय पर वंदे मातरम गीत के दो छंद पूरा होने के बाद आगे के छंद भी गाए जाने लगे, जिस पर सोनिया गांधी ने आपत्ति जताई. इसका वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लगातार निशाने पर लेने लगी और फिर इसे राष्ट्र का अपमान करार दिया. अब इसे लेकर देश भर में राजनीति जारी है. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी वंदे मातरम को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि देश में वंदे मातरम् गायन को पूरा गाना है या शुरू के दो छंद (पैरा) गाना है या नहीं गाना है, इसको लेकर जो इस समय में देश में राजनीति चल रही है, यह ठीक नहीं है. इस मामले में हमारी पार्टी का यही कहना है कि वंदे मातरम् गायन को लेकर अभी हाल ही में संसद में जो क़ानून पास किया गया है, यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है.
केंद्र व राज्यों में भी सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनैतिक स्वार्थ/ फ़ायदे के हिसाब से या फिर अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए यह सब करती रहती हैं. एक-दूसरे के बने क़ानूनों को बदलती रहती हैं, जबकि इस समय देश व जनहित के मुद्दों पर व ख़ासकर बेरोज़गार युवाओं व छात्र-छात्राओं 'जेन-जी' व स्कूली बच्चे-बच्चियों की जेन-अल्फा' और इस समय देश के कुछ भागों में भयंकर आई बाढ़ से हो रही जान-माल की हानि के अनेकों और भी अति-महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र व सभी राज्य सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही सभी राजनैतिक पार्टियों को भी सही से समुचित ध्यान देना चाहिए, यही वर्तमान में देश व जनहित में समय की सबसे जरूरी मांग भी है.
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