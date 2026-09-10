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माया के सियासी 'चक्रव्यूह' में फंसे ससुर-दामाद; अशोक ने संन्यास लिया तो आकाश को कर दिया 'आजाद'

जिसे कांशीराम की तरह ही मैं भी समर्पित हूं. जिससे पार्टी के सभी लोगों को जरूर सबक सीखकर बीएसपी में आगे बढ़ाने के लिए निजी व पारिवारिक स्वार्थ और पद की लालसा से ऊपर उठना चाहिए. तभी फिर यहां सदियों से शोषित, पीड़ित, उपेक्षित व तिरस्कृत 'बहुजन समाज' 'शासक वर्ग' बन पाएगा.

बहुजन समाज पार्टी की अंबेडकरवादी राजनीति की परंपरा, परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलने वाली जबरदस्त त्याग, तपस्या, संघर्ष व कुर्बानी आदि के साथ-साथ सबसे बढ़कर निजी व पारिवारिक स्वार्थ से दूर रहने की विशिष्ठ पहचान की है.

न हीं मुझे विधानसभा आमचुनाव और खासकर यूपी में 5वीं बार सरकार बनाने की जबरदस्त तैयारियों के बीच, पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित के मद्देनजर इनके बारे में कई बार कड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ती.

अब जानें मायावती ने क्या पोस्ट किया: बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से पोस्ट किया कि अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा देर से उठाया गया लेकिन सही कदम है. वैसे लोगों का यही कहना है कि अगर यह फैसला वह काफी पहले ही ले लेते तो बीएसपी, बहुजन समाज, बहुजन मूवमेंट और उनके दामाद आकाश आनंद को भी लगातार विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता.

अब उन्हें लग रहा है कि अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद मिलकर माइंडगेम खेल रहे हैं. मायावती को यह नागवार गुजरा की आकाश आनंद ने उनकी पोस्ट को री-पोस्ट तक नहीं किया. ऐसे में पार्टी का क्या भला करेंगे? यह कहकर बसपा सुप्रीमो ने दूसरी बार आकाश आनंद को बीएसपी से रुखसत कर दिया.

कैसे बदली मायावती की राजनीति: बुधवार को मायावती अशोक सिद्धार्थ के संन्यास की शर्त रखी थी. गुरुवार सुबह अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया. अपने दामाद के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी, लेकिन मायावती को यह भी रास नहीं आया.

बसपा सुप्रीमो ने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास को देर से लिया गया, लेकिन सही फैसला तो करार दिया, बदले में आकाश आनंद को पार्टी से निकालकर सबके होश भी उड़ा दिए. यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले बहुजन समाज पार्टी में चली सियासी रस्साकसी क्या गुल खिलाएगा? यह तो वक्त बताएगा. लेकिन मायावती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी राजनीति को समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर है.

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में बहुजन समाज पार्टी की राजनीति 360 डिग्री पलट गई. राजनीति की महीन खिलाड़ी बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो फैसला लिया है, उसकी भनक सियासी धुरंधरों तक को नहीं लगी. पहले आकाश आनंद की वापसी के लिए उनके ससुर को संन्यास की सलाह दी. जब अशोक सिद्धार्थ ने दामाद आकाश के करियर के लिए संन्यास की कुर्बानी तो मायावती ने सियासी ब्रह्मास्त्र से एक हीं वार में ससुर-दामाद को परास्त कर दिया.

इस क्रम में हमेशा याद रहे कि जितना महान लक्ष्य, उतनी ही बड़ी कुर्बानी की भी जरूरत होती है. कुल मिलाकर अशोक सिद्धार्थ का राजनीति से संन्यास लेने का फैसला 'देर आए दुरुस्त आए' की कहावत की तरह ही यह अच्छी बात है.

लेकिन अशोक सिद्धार्थ को अपने दामाद आकाश आनंद के उज्ज्वल भविष्य के साथ ही पार्टी व इसके अंबेडकरवादी बहुजन मूवमेंट के व्यापक हित के प्रति थोड़ी भी सही चिंता होती (जो कि उनमें स्वाभाविक तौर पर होनी ही चाहिए) तो वह बिना देरी किए कल फौरन ही राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर देते, जिससे आकाश आनंद की पार्टी व मूवमेंट के प्रति सक्रियता काफी हद तक सुनिश्चित हो सकती थी.

लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना यह साबित करता है कि अशोक सिद्धार्थ की नीयत में खोट और अभिलाषा कम नहीं हुई है, बल्कि अभी तक भी पूरी तरह से बरकरार है. इतना ही नहीं बल्कि आकाश आनंद का भी अपने करियर से अधिक अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रति इस हद तक लगाव कायम है.

उन्होंने बीएसपी प्रमुख के सोशल मीडिया एकाउंट 'एक्स' पर तत्सम्बंधी पोस्ट को री-पोस्ट करना भी उचित नहीं समझा. हालांकि, यह पोस्ट उनके ही सकारातमक व भलाई के लिए था, जबकि इससे पहले वह बीएसपी प्रमुख के 'एक्स' पर पोस्ट को री-पोस्ट करके अपनी वफादारी का सबूत देने का प्रयास करते रहे हैं.

इससे भी यही लगता है कि अशोक सिद्धार्थ व आकाश आनंद दोनों को पार्टी व मूवमेंट की सफलता में कम व अपने निजी व पारिवारिक स्वार्थ का ज्यादा मोह है, जबकि बीएसपी ने ही इन दोनों को व अन्य अनेकों लोगों को भी फर्श (जमीन) से अर्श (आसमान) की बुलंदी पर पहुंचाया है और जिसके लिए उन सभी लोगों ने बीएसपी व उसके नेतृत्व का जितना भी वह लोग अहसान मानें व शुक्रगुजार हों, वह कम ही होगा. ऐसा सभी लोगों का मानना है.

बसपा सुप्रीमो ने पोस्ट में लिखा कि ऐसे हालात में आकाश आनंद को पार्टी व मूवमेंट के वास्तविक हित और इससे जुड़े अपने करियर की भी परवाह कम और रिश्ते-नातों आदि का मोह ज्यादा है, तो ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आकाश आनंद डबल माइंड होकर फिर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट का भला कैसे कर सकते हैं?

इसीलिए पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले 03 सितंबर को जिस प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के अति-महत्वपूर्ण पद की सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार अब उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री (आजाद) कर दिया जाए. इसलिए आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वह स्वतंत्र हैं. ऐस में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है.

अंत में यही कहना है कि बीएसपी के सभी लोगों को विरोधियों के साम, दाम, दंड, भेद सभी प्रकार के हथकंडों का डटकर सामना करते हुए खासकर यूपी में फिर से पूर्ण बहमत की अपनी 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की जबरदस्त कानून-व्यवस्था व बेहतरीन विकास वाली आयरन हुकूमत बनाने के संघर्ष में, पूरे जी-जान से, तन, मन, धन की लगन से लगे रहें, बस यही लक्ष्य सर्वोपरि है.

बसपा से निष्कासित आकाश आनंद. (Photo Credit: ETV Bharat)

कब कब आकाश आनंद पर हुई कार्रवाई: बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 10 सितंबर को फिर से पार्टी से निष्कासित कर दिया है. इससे पहले पहली बार पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्वों से 03 मार्च 2025 को निष्कासित किया था. इससे पहले मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें केवल 'नेशनल कोऑर्डिनेटर' और 'उत्तराधिकारी' के पद से हटाया गया था, तब उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया था.

मार्च 2025 में मायावती ने अनुशासनात्मक कारणों और उनके ससुर के प्रभाव का हवाला देते हुए उन्हें पार्टी से बाहर (निष्कासित) करने का औपचारिक एलान किया था. अब एक बार फिर ससुर के साथ मिलीभगत कर डबल माइंड के चक्कर में मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पहले से ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था, आज उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर दिया, लेकिन आकाश आनंद को अपनी शर्त के बावजूद पार्टी में पद वापस करने के बजाय बसपा सुप्रीमो ने निष्कासन का फैसला ले लिया.

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