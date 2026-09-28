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बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर दोहराई बैलेट पेपर से चुनाव की मांग; सांसद चंद्रशेखर पर जमकर बरसीं

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश में हो रहे चुनावों में ईवीएम, बैलेट पेपर से चुनाव कराने, SIR और कानून-व्यवस्था के बारे में सोमवार को पार्टी मुख्यालय से बयान जारी किया है. कहा है कि देश के हर व्यक्ति को अपना मत इस्तेमाल करके उसे देश व प्रदेश की सरकार को चुनने का यह मौलिक अधिकार दिया गया है. बसपा सुप्रीमो ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भी हमला बोला है. कहा कि वह अपने फायदे के लिए दलित समुदाय के युवाओं से धरना-प्रदर्शन कराता है और उन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिससे उनकी जिंदगी खराब हो जाती है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया कि इस संवैधानिक अधिकार को सही रूप में संचालित और क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है. इलेक्शन कैसे कराए जाएं और इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसके लिए संसद ने नियम भी बनाए हैं, जिससे पूरे देश में जहां भी सरकार चुनने के लिए विधायकों या लोकसभा सदस्यों के चुनाव होते हैं, वे निष्पक्ष ढंग से हों. जिससे हर व्यक्ति को अपना मत अपनी मर्जी से डालने का अधिकार हो.

उसका दिया गया मत उसी व्यक्ति को मिले और मतगणना में गिना जाए, जिसके पक्ष में उसने अपना मत दिया है. इस बात का उसे किसी भी प्रकार से कोई भी संदेह न हो कि उसका वोट किसी ओर के खाते में चला गया है या गिना गया है. क्योंकि ऐसा होने पर स्वाभाविक रूप से यह लोकतंत्र की हत्या होगी जो कि यह एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आएगा. फिर लोगों का लोकतंत्र पर से विश्वास खत्म हो जाएगा.

जब से देश में पहला चुनाव हुआ था तब से लगभग पांच दशकों तक वोट देने के लिये बैलेट पेपर का इस्तेमाल ही होता था. जो गिनती के समय सभी पार्टियों के प्रतिनिधि के सामने ही खोला जाता था और गिना जाता था, लेकिन इस प्रक्रिया को खत्म करके इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैलेट पेपर की जगह पर अब ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा है. मायावती ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी की केन्द्र में सरकार थी तो तब बीजेपी ने इसका यह कहते हुये विरोध किया कि ईवीएम एक मशीन है, जिसमें लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक चिप को आसानी से हैक किया जा सकता है. इसका प्रमाण देते हुए एक किताब भी प्रकाशित की गई थी.

यह भी कहना था कि इस EVM की मशीन का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है. यह भी कहा गया कि इन्हीं कारणों से ईवीएम ज्यादातर देशों में इस्तेमाल नहीं होती है. अधिकांशः बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे अपने देश में भी रोक देना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब बीजेपी चुनाव जीतकर केंद्र की सरकार में आ गई तो अब उसने ईवीएम को समाप्त कराने की जगह उसी से वोटिंग करवाने की और गिनती कराने की भी प्रक्रिया को चालू रखा है.



मायावती ने कहा कि जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, उसने शुरू से ही ईवीएम से वोटिंग कराने का खुलकर विरोध किया है. क्योंकि बीएसपी इस देश के दबे-कुचले, अनपढ़, कम पढ़े-लिखे, मजदूरी करके, रोजाना कमाई करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले और दलित व अति-पिछड़े वर्गों के और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के भी हित में बनी पार्टी है. इन लोगों को इस बात का यकीन हैं कि उनका वोट ईवीएम की धांधली की वजह से उनकी अपनी एक मात्र हितैषी पार्टी बसपा के उम्मीदावारों को ही वे अपना वोट देते हैं जो उनको न जाकर किसी और के खाते में खुल जाता है. इस कारण से धीरे-धीरे अब उनका वोट देने पर से ही विश्वास उठता जा रहा है.



बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आजाद समाज पार्टी के सांसद का नगीना लोकसभा की सीट पर कुछ भी जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी षड्यन्त्र के तहत खासकर बसपा को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ने ईवीएम में धांधली करा जितवा दिया है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है. जो अब इस पार्टी के इशारों पर चलकर देश में जहां-जहां खासकर दलितों पर अन्याय-अत्याचार होता है, वहां पहुंच जाते हैं और धरना-प्रदर्शन कराकर व खासकर उसमें युवाओं को आगे करके, उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करवा देते हैं, जिससे फिर इनको जल्दी से इनके केस खत्म होने तक सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाती और तब ये लोग कोर्ट-कचेहरी आदि के चक्कर में पड़कर आए दिन पिछड़ते ही चले जाएंगे, जिससे विशेषकर दलितों को तो अब इनके बहकावे में कतई भी नहीं आना है. इन्हीं सब कारण से बसपा ने शुरु से ही ईवीएम से वोटिंग किए जाने का विरोध किया.



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