ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान पर मायावती ने सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा- सभी को करना चाहिए राष्ट्रपति का सम्मान

मायावती ने पोस्ट किया कि राष्ट्रपति पद का सम्मान करना और उनके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना जरूरी है. इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजनीतिक दलों के नेता निशाने पर ले रहे हैं. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने खुद कार्यक्रम के लिए बड़ा स्थान नहीं देने को लेकर बंगाल सरकार पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी.

इसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पक्ष लेते हुए प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया कि भारतीय संविधान के आदर्श व मान मर्यादा के मुताबिक सभी को राष्ट्रपति पद का सम्मान करना और उनके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना जरूरी है. इस पद का किसी भी रूप में राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है.

मायावती ने कहाकि वर्तमान में देश की राष्ट्रपति एक महिला होने के साथ-साथ आदिवासी समाज से भी हैं, लेकिन अभी हाल में पश्चिम बंगाल में उनके दौरे को लेकर जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है.

बसपा अध्यक्ष ने पोस्ट में कहा कि पिछले कुछ समय से संसद में भी खासकर लोकसभा अध्यक्ष के पद का भी जो राजनीतिकरण कर दिया गया है, वह भी उचित नहीं है. सभी को संवैधानिक पदों का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आदर्श, सम्मान व उनकी गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए तो यह बेहतर होगा. संसद का कल से शुरू हो रहा ये सत्र देश व जनहित में पूरी तरह से सही से चले, यही लोगों की अपेक्षा व समय की भी मांग है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी सरकार और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच प्रोटोकॉल का विवाद सामने आया था. एक आदिवासी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री या किसी वरिष्ठ मंत्री के अनुपस्थित रहने, कार्यक्रम स्थल की अव्यवस्था और राष्ट्रपति की नाराजगी के कारण भाजपा ने टीएमसी सरकार पर आदिवासी समुदाय और राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया था.

सिलीगुड़ी के कार्यक्रम में शामिल होने आईं राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार कोई वरिष्ठ राज्य प्रतिनिधि मौजूद ही नहीं रहा था. राष्ट्रपति ने कार्यक्रम स्थल के बहुत छोटा होने पर नाराजगी भी जाहिर की थी.

उन्होंने कहा था कि स्थानीय संथाल समुदाय के कई लोग इसी वजह से कार्यक्रम में शामिल तक नहीं हो पाए. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को शर्मनाक और अभूतपूर्व बताया था, जबकि ममता सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था कि जिला प्रशासन ने पहले से ही स्थान की अव्यवस्था के बारे में सूचित कर दिया था.

ये भी पढ़ें - अखिलेश का बड़ा बयान- बोले- हम मायावती को बनाना चाहते थे प्रधानमंत्री; PM मोदी और CM योगी पर कसा तंज

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
MAYAWATI
राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल
MAYAWATI ON MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.