मायावती ने आकाश की रैलियों का किया एलान; कहा-अब अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में वापसी संभव नहीं
पोस्ट कर कहा-अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने में काफी मेहनत व तेज़ी से लग गए हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 11:38 AM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समर्थकों को आगाह किया है कि वह किसी के बहकावे में नहीं आएं. अब आकाश आनंद पूरी मेहनत के साथ पार्टी हित में काम में जुट गए हैं, उनका पूरा साथ दें. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने आकाश को बरगलाया था, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया. साथ ही राजनीतिक संन्यास भी दिलाया गया. अब उन्हें किसी भी कीमत पर पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा.
1. जैसाकि सर्वविदित है कि श्री आकाश आनन्द, अपने रिश्तेदार श्री अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लिये जाने के उपरान्त, अब बी.एस.पी. के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काफी सूझबूझ व परिपक्वता (मैच्युरिटी) प्रदर्शित करते हुये बी.एस.पी. पार्टी व मूवमेन्ट के कार्यों को, परिवार व रिश्ते-नाते आदि के ऊपर प्राथमिकता देते हुये, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने में काफी मेहनत व तेज़ी से लग गये हैं, जबकि ’बहुजन समाज’ के लोगों को उनसे पूरी अपेक्षा भी है। 2. इसी क्रम में श्री आकाश आनन्द आगामी दिनांक 28 अक्तूबर 2026 को ज़िला बुलन्दशहर में, 02 नवम्बर को जिला सहारनपुर में, 20 नवम्बर को ज़िला अयोध्या में, 22 नवम्बर को ज़िला आगरा में तथा दिनांक 29 नवम्बर 2026 को ज़िला कानपुर नगर में बी.एस.पी. द्वारा आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगे। 3. साथ ही, आगामी 26 नवम्बर 2026 को ’संविधान दिवस’ के मौक़े पर पंजाब स्टेट में बी.एस.पी. द्वारा आयोजित ’विचार संगोष्ठी समारोह’ में वे मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके बाद वे देश में दलितों, अति-पिछड़ों व अन्य उपेक्षित बहुजनों के मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण (पुण्यतिथि) दिवस पर आगामी 06 दिसम्बर 2026 को उत्तराखण्ड राज्य के ज़िला हरिद्वार में आयोजित विचार संगोष्ठी समारोह/जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे। 4. इस प्रकार से श्री आकाश आनन्द द्वारा बी.एस.पी. पार्टी व मूवमेन्ट के कार्यों में पूरे जी-जान से अब लग जाने से एक बार पुनः यह साबित होता है कि पिछले दिनों जो भी अप्रिय घटनाक्रम हुये है तो उसके लिये श्री आकाश आनन्द कम व उनके रिश्तेदार श्री अशोक सिद्धार्थ ज़्यादा ज़िम्मेवार हैं, तभी इनको पार्टी से बाहर करके राजनीति से भी सन्यास लेने की सलाह दी गयी। 5. किन्तु स्वार्थी तत्वों द्वारा लोगों को क़िस्म-क़िस्म के हथकण्डे अपनाकर वरग़लाने का काम अभी भी लगातार जारी है, जिससे पार्टी के सभी लोग ज़रूर सावधान व सतर्क रहें और श्री आकाश आनन्द को साैंपे गये सभी पार्टी कार्यक्रमों को पूरे तन, मन, धन से लग कर उन्हें जरुर सफल बनायें। 6. साथ ही, इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि श्री आकाश आनन्द की तरह श्री अशोक सिद्धार्थ को भी पूर्व की तरह पार्टी में पुनः वापस ले लिया जायेगा। ऐसी अफवाहों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है अर्थात् अब श्री अशोक सिद्धार्थ को किसी भी स्थिति में व किसी भी क़ीमत पर फिर से पार्टी में पुनः वापिस नहीं लिया जायेगा। 7. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री आनन्द कुमार के छोटे बेटे श्री ईशान आनन्द, जो वकालत की अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी कर चुके हैं, वे भी मेरे (पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के) दिशा-निर्देशन में, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बी.एस.पी. के दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय में ख़ासकर पार्टी के चुनाव व अन्य पेपरवर्क आदि से सम्बंधित कार्यों में भी सहयोग करेंगे।— Mayawati (@Mayawati) October 18, 2026
इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद की आगामी रैलियों के बारे में भी जानकारी दी है. यह भी कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार के छोटे बेटे ईशान भी पूरी तरह सक्रिय हैं और दिल्ली में पार्टी के काम संभाल रहे हैं. उन्होंने समर्थकों से मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए जुटने की अपील की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बसपा सुप्रीमो ने पोस्ट किया है.
बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि आकाश आनन्द अपने रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लिए जाने के बाद अब बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काफी सूझबूझ व परिपक्वता दिखा रहे हैं. पार्टी व मूवमेन्ट के कार्यों को परिवार व रिश्ते-नाते के ऊपर प्राथमिकता देते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने में काफी मेहनत व तेज़ी से लग गए हैं. 'बहुजन समाज' के लोगों को उनसे पूरी अपेक्षा भी है.
आकाश की आगामी रैलियों की दी जानकारी
उन्होंने जानकारी दी है कि आकाश आनन्द आगामी 28 अक्तूबर को बुलन्दशहर में, दो नवम्बर को सहारनपुर में, 20 नवम्बर को अयोध्या में, 22 नवम्बर को आगरा में और 29 नवम्बर को कानपुर नगर में जनसभा को सम्बोधित करेंगे. आगामी 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' के मौके पर पंजाब मे 'विचार संगोष्ठी समारोह' में वे मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे. इसके बाद वे संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण (पुण्यतिथि) दिवस पर छह दिसम्बर को उत्तराखण्ड के हरिद्वार में आयोजित विचार संगोष्ठी और जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे.
आकाश का साथ देने की अपील
मायावती ने कहा कि आकाश आनन्द के पार्टी व मूवमेन्ट के कार्यों में पूरे जी-जान से अब लग जाने से एक बार फिर यह साबित होता है कि पिछले दिनों जो भी अप्रिय घटनाक्रम हुए तो उसके लिए आकाश आनन्द कम व उनके रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ ज़्यादा ज़िम्मेवार हैं, तभी इनको पार्टी से बाहर करके राजनीति से भी सन्यास लेने की सलाह दी गई. स्वार्थी तत्व लोगों को क़िस्म-क़िस्म के हथकण्डे अपनाकर बरग़लाने का काम अभी भी लगातार कर रहे हैं, जिससे पार्टी के सभी लोग ज़रूर सावधान व सतर्क रहें. आकाश आनन्द को सौंपे गये सभी पार्टी कार्यक्रमों को पूरे तन, मन, धन से लगकर उन्हें सफल बनाएं
अशोक सिद्धार्थ की अब किसी कीमत पर वापसी नहीं
मायावती ने कहा कि इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें कि आकाश आनन्द की तरह अशोक सिद्धार्थ को भी पूर्व की तरह पार्टी में वापस ले लिया जाएगा. ऐसी अफवाहों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. अब अशोक सिद्धार्थ को किसी भी स्थिति में व किसी भी क़ीमत पर फिर से पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा.
ईशान करेंगे चुनाव और पेपर वर्क में सहयोग
आनन्द कुमार के छोटे बेटे ईशान आनन्द जो वकालत की अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी कर चुके हैं, वे भी मेरे दिशा-निर्देशन में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बीएसपी के दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय में ख़ासकर पार्टी के चुनाव व अन्य पेपर वर्क से सम्बंधित कार्यों में भी सहयोग करेंगे.
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