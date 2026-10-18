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मायावती ने आकाश की रैलियों का किया एलान; कहा-अब अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में वापसी संभव नहीं

मायावती ने आकाश को सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समर्थकों को आगाह किया है कि वह किसी के बहकावे में नहीं आएं. अब आकाश आनंद पूरी मेहनत के साथ पार्टी हित में काम में जुट गए हैं, उनका पूरा साथ दें. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने आकाश को बरगलाया था, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया. साथ ही राजनीतिक संन्यास भी दिलाया गया. अब उन्हें किसी भी कीमत पर पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा.

इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद की आगामी रैलियों के बारे में भी जानकारी दी है. यह भी कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार के छोटे बेटे ईशान भी पूरी तरह सक्रिय हैं और दिल्ली में पार्टी के काम संभाल रहे हैं. उन्होंने समर्थकों से मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए जुटने की अपील की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बसपा सुप्रीमो ने पोस्ट किया है.

बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि आकाश आनन्द अपने रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लिए जाने के बाद अब बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काफी सूझबूझ व परिपक्वता दिखा रहे हैं. पार्टी व मूवमेन्ट के कार्यों को परिवार व रिश्ते-नाते के ऊपर प्राथमिकता देते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने में काफी मेहनत व तेज़ी से लग गए हैं. 'बहुजन समाज' के लोगों को उनसे पूरी अपेक्षा भी है. आकाश की आगामी रैलियों की दी जानकारी उन्होंने जानकारी दी है कि आकाश आनन्द आगामी 28 अक्तूबर को बुलन्दशहर में, दो नवम्बर को सहारनपुर में, 20 नवम्बर को अयोध्या में, 22 नवम्बर को आगरा में और 29 नवम्बर को कानपुर नगर में जनसभा को सम्बोधित करेंगे. आगामी 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' के मौके पर पंजाब मे 'विचार संगोष्ठी समारोह' में वे मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे. इसके बाद वे संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण (पुण्यतिथि) दिवस पर छह दिसम्बर को उत्तराखण्ड के हरिद्वार में आयोजित विचार संगोष्ठी और जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे. आकाश का साथ देने की अपील