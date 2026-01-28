ETV Bharat / state

UGC विवाद पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया; कहा- प्रदर्शन उचित नहीं, सरकार को दी यह सलाह

मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके UGC मामले में पहली बार कुछ कहा है. उन्होंने प्रदर्शन को उचित नहीं बताया है.

UGC विवाद पर मायावती.
UGC विवाद पर मायावती. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 1:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने UGC नियमों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है. यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग का प्रदर्शन बिल्कुल उचित नहीं है. आपसी भेदभाव मिटाने और समानता लाने के लिए ही यह कानून बनाया गया है. इसका विरोध बिल्कुल भी उचित नहीं है. उन्होंने सरकार को भी सलाह दी कि UGC नियमों के लिए सभी वर्गों के साथ तालमेल से फैसला लिया गया होता, तो ज्यादा बेहतर होता.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात कही है. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवादी भेदभाव के निराकरण/समाधान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकारी कॉलेज और निजी विश्ववविद्यालयों में भी इक्विटी कमेटी (समता समिति) बनाने के नए नियम के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के सिर्फ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने अपने विरुद्ध भेदभाव और षडयंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है, यह कतई भी उचित नहीं है.

उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी का यह भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने के पहले अगर सभी को विश्वास में ले लिया जाता, तो यह बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता. इस ओर भी सरकारों और सभी संस्थानों को जरूर ध्यान देना चाहिए.

ऐसे मामलों में दलितों और पिछड़ों को भी इन वर्गों के स्वार्थी और बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में भी कतई नहीं आना चाहिए. जिनकी आड़ में यह लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं. इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें, यह भी अपील है.

यह भी पढ़ें: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ले लिया फैसला, जा रहे प्रयागराज माघ मेला छोड़कर

TAGGED:

BSP SUPREMO MAYAWATI NEWS
UGC CONTROVERSY MAYAWATI STAND
WHAT IS UGC CONTROVERSY IN INDIA
UTTAR PRADESH UGC MATTER POLITICS
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.