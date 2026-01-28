ETV Bharat / state

UGC विवाद पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया; कहा- प्रदर्शन उचित नहीं, सरकार को दी यह सलाह

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने UGC नियमों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है. यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग का प्रदर्शन बिल्कुल उचित नहीं है. आपसी भेदभाव मिटाने और समानता लाने के लिए ही यह कानून बनाया गया है. इसका विरोध बिल्कुल भी उचित नहीं है. उन्होंने सरकार को भी सलाह दी कि UGC नियमों के लिए सभी वर्गों के साथ तालमेल से फैसला लिया गया होता, तो ज्यादा बेहतर होता.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात कही है. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवादी भेदभाव के निराकरण/समाधान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकारी कॉलेज और निजी विश्ववविद्यालयों में भी इक्विटी कमेटी (समता समिति) बनाने के नए नियम के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के सिर्फ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने अपने विरुद्ध भेदभाव और षडयंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है, यह कतई भी उचित नहीं है.