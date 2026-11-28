सपा के आतंक की भुक्तभोगी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती; बयान पर साक्षी महाराज ने दी प्रतिक्रिया
परिसीमन विधेयक का किया समर्थन, बोले- उन्नाव में 30 लाख मतदाताओं पर एक सांसद, कई लोकसभाओं में आठ लाख मतदाता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 12:47 PM IST
उन्नाव: बसपा सुप्रीमो मायावती के पीडीए घोषणा पत्र को छलावा बताए जाने संबंधी बयान पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि मायावती समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए कथित आतंक की भुक्तभोगी रही हैं. उन्होंने सपा के आतंक को केवल देखा ही नहीं, बल्कि झेला भी है. साक्षी महाराज ने कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं. मायावती ने मीडिया के सामने अपने अनुभव साझा किए हैं, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते.
शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र उन्नाव पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने परिसीमन विधेयक का खुलकर समर्थन किया. कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के निर्माण और महिलाओं के सम्मान के लिए संकल्पित हैं. पीएम मोदी जब कोई काम करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं. परिसीमन विधेयक के जरिए लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या के असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है.
उन्होंने उन्नाव का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में कई लोकसभा क्षेत्रों में लगभग आठ लाख मतदाता हैं, जबकि उन्नाव में यह संख्या करीब 30 लाख तक पहुंच रही है. ऐसी स्थिति में एक सांसद को आठ लाख मतदाताओं की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है और दूसरे सांसद को 30 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है. इसके बावजूद दोनों को विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये ही मिलते हैं. उन्होंने इसे असमानता बताते हुए कहा कि इसे दूर करने के लिए परिसीमन विधेयक महत्वपूर्ण है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का हृदय से अभिनंदन और स्वागत किया.
भाजपा में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चल रहीं चर्चाओं पर भी साक्षी महाराज ने प्रतिक्रिया दी. योगी आदित्यनाथ और कमल के फूल को उम्मीदवार बताए जाने संबंधी सवाल पर कहा कि पार्टी एक परिवार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही सम्माननीय नेता हैं. हिंदुस्तान में फिलहाल इन दोनों नेताओं का कोई विकल्प नहीं है. छोटी-छोटी बातों पर टिप्पणी करना वह उचित नहीं समझते. उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी की प्राथमिकता आगामी चुनाव जीतना है.
सांसद ने बताया कि संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान शनिवार को उनके कई कार्यक्रम निर्धारित हैं. इनमें संविधान सम्मान, संविधान बचाव, गांव की चौपाल और जनता दर्शन सहित श्रीमद्भागवत कथा में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम शामिल हैं. एफ-84 में आयोजित भागवत कथा के दौरान गरीबों को कंबल वितरण भी किया जाएगा. कहा कि सप्ताह में जब भी वह अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो कार्यक्रमों की लंबी शृंखला रहती है और जनता की समस्याएं सुनना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहता है.
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