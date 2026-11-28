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सपा के आतंक की भुक्तभोगी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती; बयान पर साक्षी महाराज ने दी प्रतिक्रिया

उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: बसपा सुप्रीमो मायावती के पीडीए घोषणा पत्र को छलावा बताए जाने संबंधी बयान पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि मायावती समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए कथित आतंक की भुक्तभोगी रही हैं. उन्होंने सपा के आतंक को केवल देखा ही नहीं, बल्कि झेला भी है. साक्षी महाराज ने कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं. मायावती ने मीडिया के सामने अपने अनुभव साझा किए हैं, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते.

उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज (Video Credit; ETV Bharat) शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र उन्नाव पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने परिसीमन विधेयक का खुलकर समर्थन किया. कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के निर्माण और महिलाओं के सम्मान के लिए संकल्पित हैं. पीएम मोदी जब कोई काम करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं. परिसीमन विधेयक के जरिए लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या के असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है.