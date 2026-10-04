बसपा सुप्रीमो ने की समीक्षा बैठक; दमदार उम्मीदवारों का चयन, चुनाव में धनबल होगा अहम मुद्दा
पोलिंग बूथ स्थल तक की कमेटियों के पुनर्गठन को युद्ध स्तर पर पूरा किए जाने की स्थिति की समीक्षा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 3:30 PM IST
लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की. चुनाव आयोग के एसआईआर पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट की ताजा स्थिति और उत्तर प्रदेश व पंजाब में होने वाले आगामी चुनाव के लिए अच्छे दमदार उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा की. लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर रविवार को हुई इस बैठक में मायावती ने वोटर लिस्ट की एसआईआर के बाद पोलिंग बूथ स्थल तक की कमेटियों के पुनर्गठन को युद्ध स्तर पर पूरा किए जाने की स्थिति की समीक्षा की.
उन्होंने कमियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए. कहा कि एसआईआर के बाद लगभग नौ लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, लेकिन विशेषकर गरीब, युवा, महिलाएं और कमजोर तबकों के लोग वोट देने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न रह जाएं, इसके लिए उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का प्रयास पार्टी स्तर पर जरूर जारी रहना चाहिए.
बैठक में उत्तराखंड सरकार की खासकर गरीब, जनविरोधी कार्यशैली की आलोचना करते हुए मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार जनहित और जन कल्याण पर कम ध्यान देकर बड़े-बड़े पूंजी पतियों और धन्नासेठों के हित के प्रति ज्यादा समर्पित लगती है, जिनके धनबल पर भी वे लोग चुनाव को अपने पक्ष में प्रभावित करते रहते हैं, जो आगामी चुनावी मुद्दा भी है.
बसपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनावी तैयारी के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की आगामी नौ अक्टूबर को पुण्यतिथि है. यूपी दिल्ली सीमा पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन प्रेरणा केंद्र के बजाय लखनऊ स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे.
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