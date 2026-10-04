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बसपा सुप्रीमो ने की समीक्षा बैठक; दमदार उम्मीदवारों का चयन, चुनाव में धनबल होगा अहम मुद्दा

बसपा सुप्रीमो मायावती ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की. चुनाव आयोग के एसआईआर पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट की ताजा स्थिति और उत्तर प्रदेश व पंजाब में होने वाले आगामी चुनाव के लिए अच्छे दमदार उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा की. लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर रविवार को हुई इस बैठक में मायावती ने वोटर लिस्ट की एसआईआर के बाद पोलिंग बूथ स्थल तक की कमेटियों के पुनर्गठन को युद्ध स्तर पर पूरा किए जाने की स्थिति की समीक्षा की.