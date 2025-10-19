मायावती ने पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र, कहा- बसपा की ताकत बढ़ाएं, भतीजे आकाश आनंद ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद
मायावती ने संगठन को और सशक्त बनाने के लिए पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. इससे पहले मायावती ने 16 अक्टूबर को बैठक की थी.
लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रविवार को पार्टी की ऑल इंडिया कमेटी की अहम बैठक ली. इस दौरान संगठन को मजबूत करने और विस्तार की रणनीति पर चर्चा हुई. बैठक में सभी राज्यों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था. बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए राज्यवार समीक्षा की. बैठक में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी शामिल हुए. उन्होंने मुख्यालय पहुंचते ही बुआ मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इससे पहले मायावती ने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की बैठक 16 अक्टूबर को ली थी.
बैठक में मायावती ने 9 अक्टूबर की रैली की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लाखों लोगों ने तन, मन और धन से जिस जोश और उमंग का परिचय दिया है, वही भावना अब अन्य राज्यों में भी फैलनी चाहिए, ताकि बाबा साहेब का समानता आधारित कल्याणकारी राज्य का सपना साकार हो सके. उन्होंने कहा कि आज देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा, जातिवादी और साम्प्रदायिक हिंसा जैसी समस्याएं चरम पर हैं.
सरकारें स्वार्थ में उलझी हुईं : मायावती ने कहा कि सरकारें संविधान के जनकल्याणकारी उद्देश्यों को छोड़कर केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों में उलझी हुई हैं, जिससे देश और समाज दोनों का विकास बाधित हो रहा है. बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो ने कहा कि दलित, पिछड़े और बहुजन समाज को तब तक शोषण और अपमान से मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक सत्ता की मास्टर चाबी उनके अपने हाथों में नहीं आ जाती है.
बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में अपनी चार बार की रही सरकारों में बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, नारायणा गुरु, छत्रपति शाहूजी महाराज, डा. भीमराव आंबेडकर व कांशीराम का सपना काफी कुछ 'सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति' की सफलता साकार करके दिखाया है.
हरियाणा में आईपीएस के सुसाइड पर चिंता जताई : मायावती ने कहा, देश के प्रधान न्यायाधीश के साथ कोर्ट के भीतर हुई अभूतपूर्व अप्रिय घटना, घृणित जातिवाद के कारण हरियाणा राज्य के वरिष्ठ पुलिस अफसर की अति-दुखद आत्महत्या की उद्वेलित करने वाली घटनायें देश के संवैधानिक सरकार व सभ्य समाज दोनों के लिये चिन्ताजनक हैं. सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इन घटनाओं को लेकर सरकार व अन्य जिम्मेदार संस्थानों ने वैसी आपत्ति, अस्वीकार्यता और गंभीरता देखने को मिल रही है.
उन्होंने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों के सहारे और इशारे पर चलने वाली केवल लाभ की स्वार्थी पूंजीवादी स्वभाव वाली पार्टी नहीं है. बसपा की सरकारों ने कानून द्वारा कानून के राज की मिसाल पेश की थी और आज देश को फिर वैसी गुड गवर्नेंस की जरूरत है.
15 जनवरी को कार्यकर्ता मनाएं जन्मदिन : वहीं बसपा सुप्रीमो ने कार्यकर्ताओं से 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर बसपा के आर्थिक सहयोग अभियान को जारी रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि बसपा बहुजन समाज को लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला समाज बनाना चाहती है. इसके लिए तन, मन और धन से निरंतर सहयोग आवश्यक है. वहीं बैठक में आये पदाधिकारियों ने मायावती और काशीराम के संदेशों को गांव-गांव तक पहुंचाने और अपने-अपने राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ाने का आश्वासन दिया है.
बैठक में हिस्सा लेने देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे पदाधिकारियों ने बताया कि बसपा सुप्रीमो ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा है कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए जुट जाएं, जिससे देश में बसपा की ताकत बढ़ सके. देश के विभिन्न राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों को बसपा सुप्रीमो ने बीती नौ अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए महा आयोजन में आई भीड़ को लेकर भी जानकारी दी. कहा कि उत्तर प्रदेश में पांचवीं बार 2027 में बसपा की सरकार बनेगी. इसी तरह अन्य राज्यों में भी पार्टी को मजबूत कर सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ें.
