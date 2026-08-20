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मायावती का फिर बड़ा एक्शन, अब श्रावस्ती के इस नेता को किया निष्काषित

श्रावस्ती: मिशन 2027 की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने श्रावस्ती में बड़ा संगठनात्मक कदम उठाते हुए भिनगा विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 में पार्टी प्रत्याशी रहे हाजी ददन खान को निष्कासित कर दिया है. बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम ने कार्रवाई की वजह अनुशासनहीनता बताते हुए कहा कि संगठन की अनुमति के बिना स्वयं को विधानसभा का संभावित प्रत्याशी बताकर प्रचार करना तथा पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करना संगठनात्मक अनुशासन के विरुद्ध है. इस कार्रवाई के बाद जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है.



संगठन की अनुमति के बिना प्रचार का आरोप

बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम के मुताबिक, हाजी ददन खान द्वारा पार्टी संगठन की अनुमति के बिना स्वयं को विधानसभा का संभावित प्रत्याशी बताकर प्रचार कर रहे थे. साथ ही संगठन के निर्देशों का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया. इन्हीं कारणों को आधार बनाकर उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है. जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि फिलहाल उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ददन खान किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने जा रहे हैं.

निष्कासन पर ददन खान ने उठाए सवाल

पार्टी से निष्कासन के बाद हाजी ददन खान ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे कथित राजनीतिक षड्यंत्र बताया. उनका कहना है कि भिनगा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न समाजों से मिल रहे जनसमर्थन से कुछ राजनीतिक लोग घबरा गए हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर कार्रवाई कराई गई है.ददन खान ने दावा किया कि उन्हें निष्कासन की जानकारी पार्टी संगठन से सीधे नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से मिली. उन्होंने कहा कि वह पूरे मामले में अपना पक्ष बसपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के सामने रखेंगे.