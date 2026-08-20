ETV Bharat / state

मायावती का फिर बड़ा एक्शन, अब श्रावस्ती के इस नेता को किया निष्काषित

भिनगा विधानसभा से 2022 में रहे थे बसपा प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष ने बताई ये वजह.

bsp supremo Mayawati has expelled shravasti leader haji dadan khan
मायावती का फिर बड़ा एक्शन, अब श्रावस्ती के इस नेता को किया निष्काषित. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रावस्ती: मिशन 2027 की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने श्रावस्ती में बड़ा संगठनात्मक कदम उठाते हुए भिनगा विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 में पार्टी प्रत्याशी रहे हाजी ददन खान को निष्कासित कर दिया है. बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम ने कार्रवाई की वजह अनुशासनहीनता बताते हुए कहा कि संगठन की अनुमति के बिना स्वयं को विधानसभा का संभावित प्रत्याशी बताकर प्रचार करना तथा पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करना संगठनात्मक अनुशासन के विरुद्ध है. इस कार्रवाई के बाद जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है.

संगठन की अनुमति के बिना प्रचार का आरोप
बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम के मुताबिक, हाजी ददन खान द्वारा पार्टी संगठन की अनुमति के बिना स्वयं को विधानसभा का संभावित प्रत्याशी बताकर प्रचार कर रहे थे. साथ ही संगठन के निर्देशों का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया. इन्हीं कारणों को आधार बनाकर उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है. जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि फिलहाल उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ददन खान किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने जा रहे हैं.

निष्कासन पर ददन खान ने उठाए सवाल
पार्टी से निष्कासन के बाद हाजी ददन खान ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे कथित राजनीतिक षड्यंत्र बताया. उनका कहना है कि भिनगा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न समाजों से मिल रहे जनसमर्थन से कुछ राजनीतिक लोग घबरा गए हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर कार्रवाई कराई गई है.ददन खान ने दावा किया कि उन्हें निष्कासन की जानकारी पार्टी संगठन से सीधे नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से मिली. उन्होंने कहा कि वह पूरे मामले में अपना पक्ष बसपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के सामने रखेंगे.

bsp supremo Mayawati has expelled shravasti leader haji dadan khan
मायावती का फिर बड़ा एक्शन. (bsp media cell.)

मिशन 2027 की तैयारी जारी रखने का दावा
हाजी ददन खान ने कहा कि पार्टी से निष्कासन के बावजूद उनकी राजनीतिक सक्रियता कम नहीं होगी. वह भिनगा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच पहले की तरह पहुंचते रहेंगे. ददन खान ने कहा कि यदि जनता उन्हें विधानसभा तक पहुंचाती है तो वह बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान की भावना के अनुरूप क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएंगे. वहीं अब ददन खान के अगले सियासी कदम को लेकर कई अटकले लगाई जा रही हैं.

ये भी पढ़ेंः "ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना लक्ष्य"; मैरीकॉम के कोच छोटे लाल यादव बोले- "सबके सपोर्ट से हम इतना अच्छा परफाॅर्म कर रहे हैं"

ये भी पढ़ेंः उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आखिर क्यों उत्सुक हैं जापानी कंपनियां? जानिए बड़े कारण

TAGGED:

BSP NEWS
बसपा न्यूज
मायावती एक्शन
HAJI DADAN KHAN
BSP MAYAWATI ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.