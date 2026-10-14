बसपा सुप्रीमो ने की योगी सरकार से मांग, अस्थाई कर्मचारियों को करें स्थायी, फिर दें और सरकारी नौकरियां
मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रखी मांग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:15 PM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने डिमांड रखी है. लगातार सरकारी नौकरियों के प्रमाण पत्र बांट रही योगी सरकार नई सरकारी नौकरियों को लेकर भर्ती का भी एलान कर रही है. ऐसे में मायावती ने सरकार के सामने एक बड़ी मांग रख दी है.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में अगले छह महीने के अन्दर एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गयी है, किन्तु यह बेहतर होता कि जिन भी सरकारी विभागों में अस्थायी तौर पर लोग वर्षों से कार्यरत हैं उन्हें भी स्थायी नौकरी की व्यवस्था में शामिल किया जाये। वैसे भी बी.एस.पी. ख़ासकर सरकारी तंत्र में आउटसोर्सिंग एवं संविदा आदि की शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध है और इसीलिये पार्टी की माँग है कि सरकारी नौकरी बहाली के क्रम में एनआरएचएम के अन्तर्गत विगत अनेक वर्षों से निरन्तर सेवा दे रहे है समस्त एनआरएचएम संविदाकार्मिकों को भी स्वास्थ्य विभाग में नियमित किया जाये तो यह उचित होगा, जो वे लोग अपने स्थायीकरण आदि की माँगों के समर्थन में पिछले कई दिनों से लखनऊ के मान्यवर श्री कांशीराम जी ईको गार्डेन के पास धरना पर हैं।— Mayawati (@Mayawati) October 14, 2026
उन्होंने कहा है कि सरकारी विभागों में अस्थाई तौर पर जो कर्मचारी कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, सरकार उन्हें भी स्थाई करने के बारे में विचार करे. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार से ये मांग की है.
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अगले छह माह के अंदर एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि जिन भी सरकारी विभागों में अस्थाई तौर पर लोग वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें भी स्थाई नौकरी की व्यवस्था में शामिल किया जाए. बहुजन समाज पार्टी सरकारी तंत्र में आउटसोर्सिंग और संविदा की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ है.
पार्टी की मांग है कि सरकारी नौकरी बहाली के क्रम में एनएचआरएम के अंतर्गत पिछले अनेक वर्षों से लगातार सेवा दे रहे सभी एनआरएचएम संविदा कर्मियों को भी स्वास्थ्य विभाग में नियमित किया जाए. कहा कि सरकार अगर ऐसा करती है तो यह अच्छा कदम होगा. ऐसे लोग अपने स्थायीकरण की मांगों के समर्थन में पिछले कई दिनों से लखनऊ के कांशीराम जी ईको गार्डन के पास धरना दे रहे हैं. सरकार को उनकी डिमांड पर विचार करते हुए उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए.
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