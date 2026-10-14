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बसपा सुप्रीमो ने की योगी सरकार से मांग, अस्थाई कर्मचारियों को करें स्थायी, फिर दें और सरकारी नौकरियां

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रखी मांग

बसपा सुप्रीमो
बसपा सुप्रीमो (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2026 at 4:15 PM IST

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लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने डिमांड रखी है. लगातार सरकारी नौकरियों के प्रमाण पत्र बांट रही योगी सरकार नई सरकारी नौकरियों को लेकर भर्ती का भी एलान कर रही है. ऐसे में मायावती ने सरकार के सामने एक बड़ी मांग रख दी है.

उन्होंने कहा है कि सरकारी विभागों में अस्थाई तौर पर जो कर्मचारी कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, सरकार उन्हें भी स्थाई करने के बारे में विचार करे. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार से ये मांग की है.

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अगले छह माह के अंदर एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि जिन भी सरकारी विभागों में अस्थाई तौर पर लोग वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें भी स्थाई नौकरी की व्यवस्था में शामिल किया जाए. बहुजन समाज पार्टी सरकारी तंत्र में आउटसोर्सिंग और संविदा की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ है.

पार्टी की मांग है कि सरकारी नौकरी बहाली के क्रम में एनएचआरएम के अंतर्गत पिछले अनेक वर्षों से लगातार सेवा दे रहे सभी एनआरएचएम संविदा कर्मियों को भी स्वास्थ्य विभाग में नियमित किया जाए. कहा कि सरकार अगर ऐसा करती है तो यह अच्छा कदम होगा. ऐसे लोग अपने स्थायीकरण की मांगों के समर्थन में पिछले कई दिनों से लखनऊ के कांशीराम जी ईको गार्डन के पास धरना दे रहे हैं. सरकार को उनकी डिमांड पर विचार करते हुए उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए.

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सीएम योगी से मायावती की मांग
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