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बसपा सुप्रीमो ने की योगी सरकार से मांग, अस्थाई कर्मचारियों को करें स्थायी, फिर दें और सरकारी नौकरियां

बसपा सुप्रीमो ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने डिमांड रखी है. लगातार सरकारी नौकरियों के प्रमाण पत्र बांट रही योगी सरकार नई सरकारी नौकरियों को लेकर भर्ती का भी एलान कर रही है. ऐसे में मायावती ने सरकार के सामने एक बड़ी मांग रख दी है.

उन्होंने कहा है कि सरकारी विभागों में अस्थाई तौर पर जो कर्मचारी कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, सरकार उन्हें भी स्थाई करने के बारे में विचार करे. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार से ये मांग की है.