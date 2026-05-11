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बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर किया कमेंट, जानिए कहा क्या !

योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर मायावती ने किया कमेंट. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वैसे किसी भी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार उस सरकार का अपना कदम होता है, इस पर कुछ भी बोलना सही नहीं है, लेकिन इसका अच्छा प्रभाव आम जनता पर पड़ना चाहिए, यह जरूरी है. मायावती ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी पर हुए हमले को लेकर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार को घेरा. बीएसपी सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और लखनऊ में हुए गोलीकांड में युवा मोर्चा के पदाधिकारी को ब्राह्मण बताते हुए अपना ब्राह्मण प्रेम भी जाहिर किया. मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वैसे तो मंत्रिमण्डल का घटाना-बढ़ाना व विस्तार सत्ताधारी पार्टी का आन्तरिक राजनीतिक चिन्तन का मामला ज्यादा होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल के कल हुए विस्तार के बारे में कुछ भी टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर इसका अच्छा प्रभाव आमजन के हित के साथ-साथ खासकर सर्वसमाज के गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं के जीवन की बेहतरी और महिला सुरक्षा-सम्मान पर पड़ता हुआ दिखना भी ज़रूर चाहिए, वरना लोग इसको राजनीतिक जुगाड़ और सरकारी संसाधन पर बढ़ा हुआ बोझ ही मान लेंगे.