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मायावती ने अपने आवास पर मनाई कांशीराम जयंती, बहुजन समाज के लोगों से की ईमानदार आंबेडकरवादी बनने की अपील

बसपा अध्यक्ष मायावती ने यह आह्वान किया कि 'बहुजन समाज' के लोग 'बीएसपी मूवमेन्ट से जुड़कर मिशनरी व ईमानदार आंबेडकरवादी बनें'

KANSHI RAM BIRTH ANNIVERSARY
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांशीराम की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 9:26 AM IST

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लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. लखनऊ में भी कांशीराम स्थल पर जिला और मंडल की तरफ से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं.

सबसे पहले सुबह ही अपने आवास पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांशीराम की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मोमबत्ती जलाई और बसपा संस्थापक कांशीराम को नमन किया.

Kanshi Ram birth anniversary
कांशीराम जयंती. (ETV Bharat)

आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे. सभी ने कांशीराम की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया. इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉ आंबेडकर, कांशीराम और मायावती के जिंदाबाद के नारे लगाए.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि "मेरे व मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में अनुयायियों की तरफ से बसपा के जन्मदाता कांशीराम को शत्-शत् नमन व अपार श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं."

Kanshi Ram birth anniversary
मायावती ने आवास पर मनाई कांशीराम की जयंती. (ETV Bharat)

उन्होंने डा. भीमराव आंबेडकर की 'सोच एवं मूवमेन्ट' को पूरे देश में ज़िन्दा करके व उनके कारवां को आगे बढ़ाकर सत्ता की मंज़िल तक पहुंचाने के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके लगातार कड़ा संघर्ष किया.

जाति के आधार पर तोड़े और पछाड़े गये लोगों को 'बहुजन समाज' की एकता में जोड़ने के उस ऐतिहासिक योगदान की प्रशंसा करते हुए, बीएसपी के 'सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति' मूवमेन्ट को तन, मन, धन से मज़बूत बनाने व पूरी ज़िद के साथ चुनावी सफलता अर्जित करने के संकल्प को दोहराया. इसके लिए पार्टी प्रमुख के रूप में मायावती ने सभी लोगों का तहेदिल से आभार जताया.

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यह आह्वान भी है कि 'बहुजन समाज' के लोग 'बीएसपी मूवमेन्ट से जुड़कर मिशनरी व ईमानदार आंबेडकरवादी बनें' और अपने वोटों की शक्ति से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें, जिससे डा. भीमराव आंबेडकर के संविधान में देश के बहुजनों के हित, कल्याण, उत्थान और उनकी सुरक्षा व आत्म-सम्मान के लिए प्रदत्त अधिकारों को ज़मीन पर लागू करके वे भी, गुलामी और लाचारी के त्रस्त जीवन से मुक्ति पाकर, रोटी-रोज़ी-युक्त अच्छे दिन वाला ख़ुश और ख़ुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें, जो बीएसपी संस्थापक कांशीराम का मिशन व उनका जीवन संदेश भी है.

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