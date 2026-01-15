ETV Bharat / state

जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती बोलीं- 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी BSP

मायावती ने कहा कि मरते दम तक मैं अपने लोगों के लिए संघर्ष करती रहूंगी.

बसपा सुप्रीमो मायावती
January 15, 2026

January 15, 2026

लखनऊ: बसपा मुख्यालय पर गुरुवार को पार्टी सुप्रीमो अपना जन्मदिन मनाने पहुंचीं. उनके साथ में भतीजे आकाश और भाई आनंद भी मौजूद रहे. आकाश ने पैर छूकर अपनी बुआ का आशीर्वाद लिया. इस दौरान मायावती ने कहा कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बसपा अपने दम पर लड़ेगी. किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा.

मायावती ने सभी को नए साल की बधाई दी. कहा कि आज 15 जनवरी को पूरे देश में बीएसपी के लोग मेरा जन्मदिन पार्टी के मूवमेंट के हित में जनकल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी के साथ मनाते हैं. बीएसपी की चार बार सरकार में जो जनहित की योजनाएं शुरू की गई थीं, उन्हें लोगों को बताते हैं. बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों की जन विरोधी नीतियों को भी जनता को बताते हैं. बहुजन समाज पार्टी की जनहित की योजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार नाम और रूप बदलकर चला रही हैं, लेकिन उस तरह का जनहित में काम नहीं कर पा रही हैं.

मायावती ने कहा कि मरते दम तक मैं अपने लोगों के लिए संघर्ष करती रहूंगी. हमारी सरकार भी जरूर बनेगी, बशर्ते ईवीएम हमारे लिए मुसीबत न बने.कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सभी पार्टियों के ब्राह्मण समाज ने इकट्ठा होकर भाजपा सरकार में अपनी उपेक्षा जताई है. बसपा ने ब्राह्मण समाज को राजनीतिक महत्व दिया था. अब ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए. उन्हें उनका हक मिलना चाहिए. Bsp की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज का पूरा ध्यान रखा जाएगा. क्षत्रिय समाज का भी हमारी सरकार ने पूरा ख्याल रखा था. सरकार बनने पर उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा. जाट समाज के युवकों को पुलिस में हमने बिना किसी भेदभाव के भर्ती किया था.

कहा कि हमारी सरकार ने कभी मंदिर मस्जिद और चर्च को नुकसान नहीं होने दिया है. कहा कि सपा के शासनकाल में गुंडों-माफिया का ही राज चलता रहा है. सिर्फ अपने लोगों को छोड़कर हर वर्ग के लोगों के साथ सपा ने अन्याय किया. जून के गेस्ट हाउस कांड को भी मायावती ने याद किया और कहा कि वो दिन हमेशा याद रहेगा. सपा के पीडीए पर भी निशाना साधा. कहा कि हमारी सरकार ने इनके यादव समाज का पूरा ख्याल रखा है और आगे भी रखेंगे.

मायावती ने फिर कहा कि किसी भी पार्टी से बसपा गठबंधन नहीं करेगी. बसपा को हमेशा गठबंधन से नुकसान ही हुआ है. दलित वोट तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन अन्य पार्टियों के लोग बसपा को वोट नहीं करते हैं. कहा कि यूपी में अकेले दम पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए.

जब आगे चलकर हमें पूरा भरोसा हो जाएगा कि अपर कॉस्ट वोट हमारी पार्टी को ट्रांसफर होने लगेंगे तो गठबंधन के बारे में सोचा जा सकता है. हालांकि इसमें वर्षों लगेंगे. कहा कि सपा का PDA देखता रह जाएगा, इस बार हर वर्ग का वोट बीएसपी को ही मिलेगा.


