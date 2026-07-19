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बसपा सुप्रीमो मायावती ने मानसून सत्र के हंगामेदार होने की जताई आशंका, दिए ये सुझाव

एक्स पर लिखा- शांतिपूर्ण ढंग से चले सदन तो जनता से जुड़े मुद्दों का निकलेगा हल.

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 3:16 PM IST

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लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संसद के मानसून सत्र को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है. पोस्ट के माध्यम से मायावती ने सांसद में हंगामा होने की आशंका जताई है. कहा कि राम मंदिर से लेकर देश भर में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें विपक्ष संसद में जरूर रखेगा और इससे लोगों को सदन में हंगामा होने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं. हालांकि, मायावती ने सुझाव दिया है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले तो कई मुद्दों पर जनता से जुड़ी बात रखी जा सकती है. जनता से जुड़े मुद्दे सदन में चर्चा के लिए रखे जा सकते हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया कि अब जबकि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. एक बार फिर यह देश व आमजन की चिंता है कि क्या इस बार भी फिर से संसद का सत्र हंगामा व स्थगन की भेंट चढ़ जाएगा या फिर जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा, महत्वपूर्ण परीक्षाओं के भी पेपर लीक से जुड़े देश के ज्वलन्त मुद्दों से उत्पन्न उत्तेजित, आक्रोशित व आंदोलित माहौल को शान्त करने व इनके संतोषजनक समाधान के लिए गंभीरता दिखाई जाएगी.

उन्होंने लिखा कि वैसे खासकर अयोध्या श्रीराम मन्दिर में चढ़ावा चोरी, हेराफेरी व गबन को लेकर व्यापक जन आक्रोश ने भी यूपी व देश को काफी झकझोर कर रख दिया है. लोग धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए राजनीतिकरण करने वालों को कठघरे में खड़ा करके उनसे दिल दुखाने की जवाबदेही मांग रहे हैं, जिसकी गूंज सड़कों से लेकर अदालत तक में है और संसद में भी यह मुद्दा ज़रूर गर्म होगा. इस पर भी लोगों की पैनी नज़र है. बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि इतना ही नहीं, बल्कि बंगाल में विधानसभा आमचुनाव के बाद के हालात, राजस्थान में सरकार की लापरवाही के कारण गर्भवती महिलाओं की मौत सहित विभिन्न राज्यों में बढ़ती महिला असुरक्षा, काफी आपाधापी में की जाने वाली चुनावी रेवड़ियों में भारी गड़बड़ी, सरकारी योजनाओं में चर्चित भ्रष्टाचार, पुलिस मुठभेड़ का प्रचलन, वर्षों से बसे-बसाये लोगों को उजाड़कर उनके कालोनियों का ध्वस्तीकरण जैसे सरकारी रवैयों से संविधान की जनकल्याणकारी व्यवस्था चरमराई है.

बसपा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को सलाह दी है कि भारत की अर्थव्यवस्था व यहां के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती हुई अमेरिका-इज़राइल का ईरान के विरुद्ध लगातार युद्ध व रुपया का अवमूल्यन देश-जनहित के ऐसे ख़ास मुद्दे हैं, जिनपर राजनीतिक द्वेष, स्वार्थ व आरोप-प्रत्यारोप की संकीर्णता/वैमनस्य को त्यागकर सत्ता और विपक्ष दोनों को एकजुट होकर अच्छा उपाय ढूंढ कर सराहनीय कार्य करना होगा. नहीं तो लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले अपने देश में बहुजनों का जीवन यहां और भी अधिक बुरे दिन वाला बनकर उनका भविष्य अधर में लटकाएगा, जिसकी आशंका भी व्यक्त की जा रही है. देश को त्रस्त करने वाली इन भारी चुनौतियों व उसके प्रति चेतावनियों को ध्यान में रखकर संसद के मानसून सत्र को बिना किसी उत्तेजना, रोष व विद्वेष के, सुचारू, शान्तिपूर्ण और स्वस्थ्य लोकतांत्रिक परम्परा के मुताबिक चलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए. ये वक्त की ज़रूरत के हिसाब से सभी की जिम्मेदारी भी बनती है

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि संसद को भी इन ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरी तरह से गंभीर व संवेदनशील होना जरूरी है. इसकी शुरूआत अगर संसद के वर्तमान मानसून सत्र से ही हो तो यह अवश्य ही बेहतर होगा. जनहितैषी गुड गवरनेन्स के लिए संसद का प्रभावी होना जरूरी है.

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