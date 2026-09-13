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भतीजे आकाश आनंद पर फिर बिफरी मायावती; बोली - निकाले गए लोग फैला रहे भ्रम, मैं हूं बीमार

मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ के दिमाग से काम कर रहा आकाश

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मीडिया से मुखातिब मायावती (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 1:00 PM IST

5 Min Read
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लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर नाराजगी जताई है. बहनजी ने रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से बयान जारी किया. जिसमें उन्होंने एक बार फिर अशोक सिद्धार्थ और आकाश से आनंद को निशाने पर लिया. पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी से निकाले हुए लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि मायावती बीमार हैं. जिससे समर्थक बिखर जाएं, इसीलिए आज मैं मीडिया के सामने अपने लोगों को आगाह करने आई हूं. मैं बिल्कुल ठीक हूं.

मेरे बारे में फैलाया जा रहा भ्रम

मायावती ने खुलासा किया कि कल रात हमारे पार्टी इंचार्ज को आकाश आनंद ने फोन कर जब यह पूछा क्या बहन जी बीमार चल रही हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि लोग मेरी बीमारी का भ्रम फैला रहे हैं. मैं बिल्कुल ठीक हूं और अपने काम में लगी हूं. मायावती ने साफ किया कि अब मुख्य सेक्टर प्रभारी का पद खत्म कर दिया गया है. यानी अब ईशान आनंद भी पैदल हो गए हैं.

ब्रिक्स का साझा घोषणा पत्र बड़ी उपलब्धि

वहीं दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर मायावती ने कहा कि यूक्रेन - रूस और ईरान - इजरायल के बीच हो रही लगातार तनातनी, संघर्ष व युद्ध टैरिफ थोपना जैसे भारी आर्थिक संकट पूर्ण हालातों और चुनौतियों का सामना कर रहे खासकर ब्रिक्स समूह के देशों ने 140 पैराग्राफ का दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से जारी किया. यह आपसी सूझबूझ और कूटनीतिक उपलब्धि से कम नहीं है. इन देशों के बीच आपसी संबंध और अधिक मजबूत करने की इच्छा उम्मीद जगाने वाली है. ब्रिक्स का ये महत्वपूर्ण कदम होगा.

पहलगाम हमले की निंदा सराहनीय

पहलगाम का उल्लेख करते हुए मायावती ने कहा कि आतंकवाद से हर प्रकार से निपटने की प्रतिबद्धता से भारत के दृष्टिकोण को उचित समर्थन मिला है, जो सराहनीय भी है. पड़ोसी देश चीन के साथ मतभेद को विवाद नहीं बनने देने और एक दूसरे के विकास का पार्टनर बनने के दृष्टिकोण से कितने जल्द अच्छी नतीजे निकलेंगे आने वाले समय में सामने आएंगे. दोनों देशों के बीच सीमा का मुद्दा भी जल्द ही आपस में सुलझ जाए यह और भी अच्छा होगा.

पंचायत सहायकों की मांगों पर विचार करे सरकार

मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लगभग 58000 पंचायत सहायक अपना मानदेय बढ़ाकर सम्मानजनक करने और संविदा के बजाय स्थाईकरण की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार अवश्य करे तो यह बेहतर होगा.

पार्टी में लिए गए कड़े फैसले से हो रहा फायदा

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हाल ही में पार्टी में मूवमेंट के हित में जो भी कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं उससे पार्टी मूवमेंट को काफी फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं होगा. इससे डॉ भीमराव आंबेडकर और बीएसपी संस्थापक कांशीराम का अधूरा रहा कारवां काफी तेजी से गति पकड़ रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों के दिमाग में यह बात चल रही होगी कि पिछले एक से डेढ़ माह में बड़ी से बड़ी कार्रवाई ट्वीट के जरिए ही भेजती रही है.

आकाश ने पार्टी इंचार्ज को किया फोन

पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी से निकाले हुए लोगों ने पिछले एक दो दिनों से यह भ्रम फैलाया हुआ है कि बहन जी काफी बीमार चल रही हैं, इसलिए वह मीडिया में न आकर बड़े-बड़े मामले सीधे ही ट्वीट के जरिए भेज रही हैं. मैं इसीलिए आज मीडिया के सामने आई हूं कि अपने लोगों को सावधान कर सकूं. इस बात का खास सबूत यह है कि मेरे निवास स्थान पर पार्टी इंचार्ज आलोक कुमार के पास कल रात 10.04 बजे आकाश आनंद का सीधे टेलीफोन आया.

ससुर के दिमाग से काम कर रहा आकाश

आलोक कुमार से आकाश ने पूछा कि बहन जी क्या बीमार चल रही हैं? उनका स्वास्थ्य कैसा है तो आलोक कुमार ने कहा बहन जी बिल्कुल ठीक हैं. अपने काम में लगी हुई हैं. आकाश ने कहा मेरी यह बात बहन जी को मत बताना और टेलीफोन रख दिया. यह भी काफी गंभीरता से सोचने की बात है. इस मामले में उनकी मानसिकता सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी आकाश अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा है, बल्कि अशोक सिद्धार्थ के दिमाग से ही काम कर रहा है, इस किस्म के एपिसोड से ऐसा लगता है.

यह भी पढ़ें: मायावती ने आकाश के बाद ईशान आनंद को भी किया किनारे, कहा- जरूरत पड़ी तो भतीजी दीपिका आनंद की मदद लेंगी

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