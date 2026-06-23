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बीएसपी स्क्रैप चोरी कांड : करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने की जब्त, संगठित गिरोह का हुआ पर्दाफाश

भिलाई :भिलाई स्टील प्लांट से करोड़ों रुपए के स्क्रैप की संगठित चोरी और अवैध कारोबार का बहुचर्चित मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. इस प्रकरण में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी संजय सिंह का बेटा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.





करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने की जब्त

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना 26 मई को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम अकलोरडीह स्थित ए.के. ट्रेडर्स, एचआईए हथखोज में छापेमारी की थी.जांच में सामने आया कि फ्लू डस्ट परिवहन की आड़ में बीएसपी से चोरी किए गए लोहे की प्लेट, बीम और अन्य स्क्रैप का अवैध परिवहन और भंडारण किया जा रहा था.कार्रवाई के दौरान करीब 250 टन लोहे की प्लेट और बीम कटिंग सहित लगभग 90 लाख रुपए का स्क्रैप जब्त किया गया. वहीं परिवहन और लोडिंग में इस्तेमाल वाहन और मशीनरी सहित कुल 3 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्त की थी.

करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने की जब्त (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)