बीएसपी स्क्रैप चोरी कांड : करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने की जब्त, संगठित गिरोह का हुआ पर्दाफाश
बीएसपी स्क्रैप चोरी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है.संगठित अपराध में पुलिस ने 12 आरोपियों को अरेस्ट किया है.जबकि करोड़ों की संपत्ति जब्त की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 4:03 PM IST
भिलाई :भिलाई स्टील प्लांट से करोड़ों रुपए के स्क्रैप की संगठित चोरी और अवैध कारोबार का बहुचर्चित मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. इस प्रकरण में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी संजय सिंह का बेटा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.
करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने की जब्त
सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना 26 मई को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम अकलोरडीह स्थित ए.के. ट्रेडर्स, एचआईए हथखोज में छापेमारी की थी.जांच में सामने आया कि फ्लू डस्ट परिवहन की आड़ में बीएसपी से चोरी किए गए लोहे की प्लेट, बीम और अन्य स्क्रैप का अवैध परिवहन और भंडारण किया जा रहा था.कार्रवाई के दौरान करीब 250 टन लोहे की प्लेट और बीम कटिंग सहित लगभग 90 लाख रुपए का स्क्रैप जब्त किया गया. वहीं परिवहन और लोडिंग में इस्तेमाल वाहन और मशीनरी सहित कुल 3 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्त की थी.
मुख्य आरोपी संजय सिंह को उत्तर प्रदेश के देवरिया से गिरफ्तार कर सात दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था. पूछताछ में अमित शर्मा उर्फ कैलाश शर्मा और आकाश कुमार सिंह की संलिप्तता सामने आई.आरोपियों ने चोरी के स्क्रैप की बिक्री से अर्जित रकम को संपत्ति और आभूषणों में निवेश करने की जानकारी दी.पुलिस ने संजय सिंह के लॉकर से करीब 50 लाख रुपए के आभूषण और लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं- सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी
पुलिस के मुताबिक इसके अलावा चोरी के लोहे के परिवहन में उपयोग किए गए फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त किए गए हैं. पुलिस आरोपियों की अन्य चल-अचल संपत्तियों की जांच और कुर्की की कार्रवाई की तैयारी कर रही है. मामले की विवेचना अभी जारी है.
असली दोषी पर हो सख्त कार्रवाई- कांग्रेस
भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बीएसपी प्लांट से चोरी आज का नहीं है, हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं. इस पर अब कार्रवाई हो रही है.इस मामले में जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.
बीएसपी प्लांट में लंबे समय से चोरी हो रही है.इस बात की जानकारी भी है,लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती.इसी वजह से चोरों के हौसले बुलंद है. इस स्क्रैप चोरी के मामले में जो भी दोषी हो उसे सामने लाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए- देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक
क्या है BSP स्क्रैप चोरी केस
दरअसल, यह पूरा मामला फ्लू डस्ट परिवहन की आड़ में बीएसपी से चोरी किए गए लोहे के स्क्रैप के अवैध कारोबार से जुड़ा है. भिलाई पुलिस ने 26 मई को ग्राम अकलोरडीह के औद्योगिक क्षेत्र के एक प्लॉट में छापेमार कार्रवाई की. जांच के दौरान कई हाईवा और ट्रकों में फ्लू डस्ट के साथ बड़ी मात्रा में बीएसपी का चोरी किया गया लोहे का सामान बरामद किया गया था.
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