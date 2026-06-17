ETV Bharat / state

बीएसपी स्क्रैप चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस ने देवरिया से मुख्य आरोपी को दबोचा

दुर्ग पुलिस ने स्क्रैप और लोडिंग में इस्तेमाल होने वाले वाहन और मशीनों को मिलाकर करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की.

BSP SCRAP THEFT
बीएसपी स्क्रैप चोरी के आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 7:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: बीएसपी स्क्रैप चोरी के बहुचर्चित मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी संजय सिंह को उत्तरप्रदेश के देवरिया से गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया है.

फ्लू डस्ट की आड़ में बीएसपी से स्क्रैप चोरी

शहर एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि 26 मई को ग्राम अकलोरडीह खदान पारा स्थित ए.के. ट्रेडर्स, प्लॉट नंबर 18 ए/05, एचआईए हथखोज भिलाई में जांच के दौरान बड़े पैमाने पर बीएसपी से स्क्रैप चोरी का खुलासा हुआ था. मौके पर हाइवा और ट्रकों में फ्लू डस्ट की आड़ में चोरी की लोहे की प्लेट, बीम और कटिंग सामग्री लोड होना पाया गया.

बीएसपी स्क्रैप चोरी के आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 250 टन लोहे की प्लेट एवं बीम कटिंग बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 90 लाख रुपये बताई गई. इसके अलावा स्क्रैप परिवहन और लोडिंग में इस्तेमाल होने वाले वाहन एवं मशीनों को मिलाकर करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई.

मुख्य आरोपी यूपी से गिरफ्तार

इस मामले में पूर्व में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. मुख्य आरोपी संजय सिंह अपराध दर्ज होने के बाद से लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहा था. मुखबिर से सूचना मिलने के बाद विशेष टीम ने देवरिया में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया. उन्होंने ने कहा कि बीएसपी से चोरी किए गए स्क्रैप का अवैध संग्रहण कर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से यह पूरा अपराध किया जा रहा था. मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

वहीं मामले में संलिप्त पाए गए एक अन्य आरोपी पिंटू उर्फ उपेंद्र ओझा को भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर सात दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है. हालांकि मुख्य आरोपी संजय सिंह के बेटे अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी को प्रमोशन, NIA में बनाए गए आईजी, नक्सल मोर्चे पर तैनाती का मिला इनाम
बिलासपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, पति ने पत्नी को काट डाला

TAGGED:

DURG POLICE
BSP IRON MASTERMIND ARRESTS
बीएसपी स्क्रैप चोरी
BSP SCRAP THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.