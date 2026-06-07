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BSP स्क्रैप चोरी केस: फरार मास्टरमाइंड पिता-पुत्र पर इनाम घोषित, 8 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल

भिलाई पुलिस ने वादा किया है कि आरोपियों की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा.

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BSP स्क्रैप चोरी केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 2:15 PM IST

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दुर्ग: भिलाई स्टील प्लांट के बहुचर्चित स्क्रैप चोरी केस में फरार चल रहे कथित मास्टरमाइंड बाप-बेटे की गिरफ्तारी के लिए दुर्ग पुलिस ने 10-10 हजार का इनाम घोषित किया. पुलिस के मुताबिक आरोपी संजय सिंह (50) और उसका बेटा अभय सिंह (28) लंबे समय से फरार हैं, उनकी लगातार तलाश की जा रही है. पुलिस ने कहा है कि आरोपियों के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

BSP स्क्रैप चोरी केस

दरअसल, यह पूरा मामला फ्लू डस्ट परिवहन की आड़ में बीएसपी से चोरी किए गए लोहे के स्क्रैप के अवैध कारोबार से जुड़ा है. भिलाई पुलिस ने 26 मई को ग्राम अकलोरडीह के औद्योगिक क्षेत्र के एक प्लॉट में छापेमार कार्रवाई की. जांच के दौरान कई हाईवा और ट्रकों में फ्लू डस्ट के साथ बड़ी मात्रा में बीएसपी का चोरी किया गया लोहे का सामान बरामद किया गया था.

BSP स्क्रैप चोरी केस (ETV Bharat)

90 लाख का चोरी का माल पकड़ा गया

भिलाई पुलिस की जांच में सामने आया कि वाहनों में फ्लू डस्ट के नीचे लोहे की प्लेटें, बीम, कटिंग सामग्री छिपाकर परिवहन किया जा रहा था. पुलिस ने भारी मात्रा में स्क्रैप जब्त करने के साथ-साथ परिवहन और लोडिंग में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन तथा मशीनरी की भी जब्ती की. पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान करीब 250 टन लोहे की प्लेटें और बीम कटिंग बरामद की गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 90 लाख आंकी गई. जब्त वाहनों और मशीनों सहित कुल संपत्ति का मूल्य करीब 3 करोड़ 22 लाख बताया गया.


8 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस के सामने संजय सिंह और अभय सिंह की कथित भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद दोनों को फरार आरोपी घोषित कर उनकी गिरफ्तारी पर दस -दस हजार का इनाम रखा गया है. दुर्ग पुलिस का कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की है. पुलिस का मानना है कि संजय सिंह और अभय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका और स्पष्ट होगी.

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