BSP ने जारी की तीसरी लिस्ट, कुल 130 प्रत्याशी को मैदान में उतारा

बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है. सूची में 40 नये उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.

BIHAR ELECTIONS 2025
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

Published : October 17, 2025 at 1:28 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है. इससे पहले पार्टी दो सूचियों में 90 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है. अब तीसरी सूची में 40 नए नाम जोड़े गए हैं. इस तरह अब तक पार्टी कुल 130 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है. बसपा ने संकेत दिया है कि वह इस बार बिहार की सभी प्रमुख सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी.

वाल्मीकि नगर से रामेश्वर यादव: तीसरी सूची में कई चर्चित नाम शामिल हैं. वाल्मीकि नगर से रामेश्वर यादव, छपरा से सोनू कुमार, गोपालगंज से इंदिरा यादव, हाजीपुर से अभिषेक कुमार, बेगूसराय से मोहम्मद अब्दुल हक और आरा से मृत्युंजय भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया गया है. इन नामों के चयन से पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है. साथ ही युवा और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी टिकट देकर बसपा ने यह संदेश दिया है कि वह हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है.

महुआ से रिमझिम देवी, समस्तीपुर से विनय कुमार राम, छपरा से सोनू कुमार, हाजीपुर से अभिषेक कुमार, मोरवा से संतोष राय, बेगूसराय से मोहम्मद अब्दुल हक, बखरी (सुरक्षित) से सुबोध कुमार राम, अलौली (सुरक्षित ) से दशरथ राम, पीरपैंती (सुरक्षित ) से सुनील कुमार चौधरी, सूर्यगढ़ा से रविंद्र कुमार दास, लखीसराय से परवल कुमार, अस्थावां से बनवारी कुमार, मनेर से ललित कुमार, मसौढ़ी (सुरक्षित ) से मनोज कुमार, पालीगंज से सुशांत, बिक्रम से राम प्रवेश यादव, आरा से मृत्युंजय भारद्वाज, जगदीशपुर से संजय कुमार, फतुहां से अलख निरंजन पाल और ओबरा से संजय कुमार पर भरोसा जताया है.

इन्हें मिला टिकट: वाल्मीकिनगर से रामेश्वर यादव, नरकटियागंज से मो. मोतिउर रहमान, नौतन से वीरेंद्र राव, सुगौली से मो. जुल्फिकार आफताब, गोविंदगंज से अजित कुमार राम, पिपरा से बिपुल कुमार, मधुबन से हरिश्चन्द्र कुमार प्रसाद, बथनाहा से सहदेव राम, फुलपरास से विजय कुमार, लौकहा से बद्री मुखिया, छपरा से सिकंदरा मंडल, कोढ़ा (सु.) से रविन्द्र कुमार, बेनीपुर से प्रमोद पासवान, दरभंगा ग्रामीण से जगत नारायण नायक, दरभंगा से दुर्गानंद महावीर नायक, सकरा (सु.) से अशोक कुमार, गोपालगंज से इंदिरा यादव, कुचायकोट से बलिराम सिंह, रघुनाथपुर से अवधेश भगत और गोरियाकोठी से सुमित कुमार राम को टिकट दिया है.


''यह सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के निर्देशानुसार तैयार की गई है. बसपा बिहार में एक सशक्त राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रही है और जनता में पार्टी के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है. पार्टी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की विचारधारा को मजबूत करना है''. -शंकर महतो, बसपा प्रदेश अध्यक्ष

मायावती के निर्देश पर उम्मीदवारों का चयन: बसपा प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में उनकी जनसेवा और सामाजिक प्रतिबद्धता को प्राथमिकता दी है. टिकट वितरण में अति पिछड़ा समाज के लोगों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी दी गई है. सभी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं. उन्होंने कहा कि बहन मायावती ने हमेशा सामाजिक एकता और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की राजनीति की है. उसी दिशा में बिहार में भी बसपा अपने संगठन को मजबूत बना रही है.

बिहार में बढ़ा बसपा का आत्मविश्वास: बसपा की लगातार तीन सूचियों के जारी होने से स्पष्ट है कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में गंभीरता से मैदान में है. पिछले चुनावों की तुलना में इस बार बसपा का संगठनात्मक ढांचा और तैयारी दोनों मजबूत दिखाई दे रहे हैं. प्रदेश नेतृत्व को उम्मीद है कि इस बार पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा और कई सीटों पर उसका प्रदर्शन निर्णायक रहेगा.

बिहार विनसभा चुनाव 2025
PATNA NEWS
BIHAR NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTIONS 2025

