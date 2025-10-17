ETV Bharat / state

BSP ने जारी की तीसरी लिस्ट, कुल 130 प्रत्याशी को मैदान में उतारा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है. इससे पहले पार्टी दो सूचियों में 90 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है. अब तीसरी सूची में 40 नए नाम जोड़े गए हैं. इस तरह अब तक पार्टी कुल 130 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है. बसपा ने संकेत दिया है कि वह इस बार बिहार की सभी प्रमुख सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी.

वाल्मीकि नगर से रामेश्वर यादव: तीसरी सूची में कई चर्चित नाम शामिल हैं. वाल्मीकि नगर से रामेश्वर यादव, छपरा से सोनू कुमार, गोपालगंज से इंदिरा यादव, हाजीपुर से अभिषेक कुमार, बेगूसराय से मोहम्मद अब्दुल हक और आरा से मृत्युंजय भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया गया है. इन नामों के चयन से पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है. साथ ही युवा और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी टिकट देकर बसपा ने यह संदेश दिया है कि वह हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है.

महुआ से रिमझिम देवी, समस्तीपुर से विनय कुमार राम, छपरा से सोनू कुमार, हाजीपुर से अभिषेक कुमार, मोरवा से संतोष राय, बेगूसराय से मोहम्मद अब्दुल हक, बखरी (सुरक्षित) से सुबोध कुमार राम, अलौली (सुरक्षित ) से दशरथ राम, पीरपैंती (सुरक्षित ) से सुनील कुमार चौधरी, सूर्यगढ़ा से रविंद्र कुमार दास, लखीसराय से परवल कुमार, अस्थावां से बनवारी कुमार, मनेर से ललित कुमार, मसौढ़ी (सुरक्षित ) से मनोज कुमार, पालीगंज से सुशांत, बिक्रम से राम प्रवेश यादव, आरा से मृत्युंजय भारद्वाज, जगदीशपुर से संजय कुमार, फतुहां से अलख निरंजन पाल और ओबरा से संजय कुमार पर भरोसा जताया है.

इन्हें मिला टिकट: वाल्मीकिनगर से रामेश्वर यादव, नरकटियागंज से मो. मोतिउर रहमान, नौतन से वीरेंद्र राव, सुगौली से मो. जुल्फिकार आफताब, गोविंदगंज से अजित कुमार राम, पिपरा से बिपुल कुमार, मधुबन से हरिश्चन्द्र कुमार प्रसाद, बथनाहा से सहदेव राम, फुलपरास से विजय कुमार, लौकहा से बद्री मुखिया, छपरा से सिकंदरा मंडल, कोढ़ा (सु.) से रविन्द्र कुमार, बेनीपुर से प्रमोद पासवान, दरभंगा ग्रामीण से जगत नारायण नायक, दरभंगा से दुर्गानंद महावीर नायक, सकरा (सु.) से अशोक कुमार, गोपालगंज से इंदिरा यादव, कुचायकोट से बलिराम सिंह, रघुनाथपुर से अवधेश भगत और गोरियाकोठी से सुमित कुमार राम को टिकट दिया है.