कानपुर में आकाश आनंद बोले- राहुल गांधी और अखिलेश यादव का अब पूरा हिसाब होगा, नौकरी और शिक्षा के मुद्दे पर भाजपा को घेरा
आकाश आनंद ने भाजपा के 10 साल के कामकाज में महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल बंद होने और खराब सड़कों पर भी सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 6:30 PM IST
कानपुर : बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने रविवार को बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि संविधान की कॉपी दिखाने वाले राहुल गांधी और पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव का अब पूरा हिसाब होगा. साथ ही उन्होंने भाजपा के 10 साल के कामकाज में महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल बंद होने और खराब सड़कों पर भी सवाल उठाए. विपक्ष के बी टीम वाले आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शहर और समाज खुद उसकी मेहनत से बना है.
भाजपा सरकार को घेरते हुए आकाश आनंद ने कहा कि 4000 करोड़ रुपये से बना लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे दो हफ्ते में ही धंस गया. 20 दिन में पांच बार मरम्मत हुई, टोल बंद करना पड़ा और लोगों ने वीडियो में सड़क को पंखे से सुखाते देखा. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे भी खराब हुए जबकि बसपा का बनाया नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे आज भी सही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में 25000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं. एनकाउंटर की सरकार और डबल इंजन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि थानों में सुनवाई नहीं होती और दोनों डिप्टी सीएम शोकेस के शोपीस की तरह रखे गए हैं, जिनके पास कलम नहीं है. आज तक एक भी दलित डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया.
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आकाश आनंद ने कहा कि राहुल गांधी मंचों से बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन कांग्रेस ने ही उन्हें चुनाव हरवाया. मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को मजबूर किया और दशकों तक भारत रत्न नहीं दिया. उन्होंने कहा कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार में कांशीराम और मायावती के दबाव में भारत रत्न मिला तो भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आरक्षण का बैकलॉग खाली रखा और दिल्ली में छात्रों के साथ खड़े दिखने के बाद रांची में उन्हीं पर लाठीचार्ज कराया.
उन्होंने कहा कि पीडीए के पी का मतलब गिरगिट की तरह बदलता है. कभी पिछड़ा तो कभी पंडित. आगरा के दलित सम्मान सम्मेलन में प्रोफेसर रामगोपाल यादव द्वारा युवाओं को मूर्ख कहे जाने पर उन्होंने माफी की मांग की. साथ ही आरोप लगाया कि 2012 में सपा सरकार ने रमाबाई नगर समेत कई जिलों के नाम बदलकर इतिहास मिटाया और संसद में प्रमोशन में आरक्षण बिल की कॉपी फाड़ी.
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