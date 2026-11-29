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कानपुर में आकाश आनंद बोले- राहुल गांधी और अखिलेश यादव का अब पूरा हिसाब होगा, नौकरी और शिक्षा के मुद्दे पर भाजपा को घेरा

कानपुर में आकाश आनंद की रैली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने रविवार को बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि संविधान की कॉपी दिखाने वाले राहुल गांधी और पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव का अब पूरा हिसाब होगा. साथ ही उन्होंने भाजपा के 10 साल के कामकाज में महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल बंद होने और खराब सड़कों पर भी सवाल उठाए. विपक्ष के बी टीम वाले आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शहर और समाज खुद उसकी मेहनत से बना है.

भाजपा सरकार को घेरते हुए आकाश आनंद ने कहा कि 4000 करोड़ रुपये से बना लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे दो हफ्ते में ही धंस गया. 20 दिन में पांच बार मरम्मत हुई, टोल बंद करना पड़ा और लोगों ने वीडियो में सड़क को पंखे से सुखाते देखा. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे भी खराब हुए जबकि बसपा का बनाया नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे आज भी सही है.