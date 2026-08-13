ETV Bharat / state

मायावती ने अब पूर्व मंत्री अनंत मिश्र 'अंटू' को बसपा से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप

लखनऊ : प्रदेश में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, उसी रफ्तार से राजनीतिक दलों में हलचल भी बढ़ रही है. इसी क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है. इससे पहले विगत 02 अगस्त को उन्होंने पार्टी नेता अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया था. उन पर भी पार्टी विरोधी गटिविधियों का आरोप था.

बसपा प्रमुख ने मीडिया को सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर यह जानकारी दी. अपने संदेश में मायावती ने लिखा है कि अब जबकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है, पार्टी के सभी स्तर के लोगों को विरोधियों के सभी प्रकार के साम-दाम, दंड-भेद आदि हथकंडों से सावधान रहते हुए अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ बीएसपी के आम्बेडकरवादी मिशन को आगामी विधानसभा आमचुनाव में सफल बनाने में पूरे जी-जान से लगे रहना चाहिए. इससे पहले विगत दो अगस्त को मायावती ने पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था.