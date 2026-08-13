मायावती ने अब पूर्व मंत्री अनंत मिश्र 'अंटू' को बसपा से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप
बीते 02 अगस्त को पार्टी नेता अशोक सिद्धार्थ भी पार्टी से किए गए थे निष्कासित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 1:07 PM IST
लखनऊ : प्रदेश में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, उसी रफ्तार से राजनीतिक दलों में हलचल भी बढ़ रही है. इसी क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है. इससे पहले विगत 02 अगस्त को उन्होंने पार्टी नेता अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया था. उन पर भी पार्टी विरोधी गटिविधियों का आरोप था.
उत्तर प्रदेश में बी.एस.पी. सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे श्री अनन्त कुमार मिश्रा उर्फ अन्टू मिश्रा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप आज तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।— Mayawati (@Mayawati) August 13, 2026
वैसे भी अब जबकि ख़ासकर उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गरमाया…
बसपा प्रमुख ने मीडिया को सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर यह जानकारी दी. अपने संदेश में मायावती ने लिखा है कि अब जबकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है, पार्टी के सभी स्तर के लोगों को विरोधियों के सभी प्रकार के साम-दाम, दंड-भेद आदि हथकंडों से सावधान रहते हुए अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ बीएसपी के आम्बेडकरवादी मिशन को आगामी विधानसभा आमचुनाव में सफल बनाने में पूरे जी-जान से लगे रहना चाहिए. इससे पहले विगत दो अगस्त को मायावती ने पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था.
गौरतलब है कि अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी और मायावती के करीबी नेताओं में शुमार रहे हैं. वह मायावती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं. अंटू मिश्रा 2007 से 2012 के बीच मायावती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे. अप्रैल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया था. यह इस्तीफा तत्कालीन परिवार कल्याण विभाग के सीएमओ डॉ. बीपी सिंह की हत्या के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उठे विवादों के बीच हुआ था.
उनका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी एनआरएचएम घोटाला में भी आया. मार्च 2024 में अंटू मिश्रा लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे थे और उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा थी. तस्वीरें भी सामने आई थीं, लेकिन आखिरी समय में किसी कारण से उनकी भाजपा में औपचारिक ज्वाइनिंग रुक गई.
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