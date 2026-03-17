कांशीराम जयंती को लेकर मायावती ने किया विपक्षी दलों पर हमला; कहा- "इन पार्टियों के महापुरुषों में जान नहीं रही"
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 6:11 PM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम की जयंती पर कांग्रेस और सपा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इन आयोजनों को केवल एक 'दिखावा' करार देते हुए कहा कि ये पार्टियां केवल दलित वोट बैंक हासिल करने के लिए चुनावी हथकंडे अपना रही हैं. मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए दोनों दलों की नीयत पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अपने समर्थकों को आगाह किया कि इन पार्टियों का इतिहास हमेशा से दलित विरोधी रहा है.
भारत रत्न की मांग पर सवाल: बसपा प्रमुख ने कांग्रेस द्वारा कांशीराम को 'भारत रत्न' देने की मांग को हास्यास्पद बताया है. उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद उन्होंने कभी कांशीराम को यह सम्मान नहीं दिया. मायावती के अनुसार, जो पार्टी बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को उनके जीवित रहते उचित सम्मान नहीं दे सकी, वह अब केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांशीराम का नाम भुना रही है. उन्होंने इसे कांग्रेस की 'दोगली नीति' करार देते हुए जनता से सावधान रहने की अपील की है.
1. सपा व कांग्रेस आदि ये दलित-विरोधी पार्टियाँ, इस बार यू.पी. में विधानसभा आमचुनाव के नज़दीक आते ही, इनके वोटों के स्वार्थ में बी.एस.पी. के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की सोची-समझी रणनीति के तहत् जयंती मनाकर तथा कांग्रेस पार्टी तो अपनी केन्द्र की सरकार में रहकर…— Mayawati (@Mayawati) March 17, 2026
सपा सरकार के कार्यकाल पर तंज कसा: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार ने पूर्व में बसपा शासनकाल के दौरान महापुरुषों के सम्मान में किए गए कार्यों को बदल दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने दलित महापुरुषों के नाम पर बने संस्थानों और जिलों के नाम बदलकर उनके प्रति अपनी वास्तविक मानसिकता प्रदर्शित की थी. मायावती का मानना है कि अब चुनाव नजदीक देखकर सपा का 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) प्रेम जागृत हुआ है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये दल बसपा के अस्तित्व को खत्म करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं.
समर्थकों को मायावती की सलाह: मायावती ने कांशीराम द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक 'चमचा युग' का उल्लेख करते हुए दलित समुदाय के उन नेताओं को आड़े हाथों लिया जो दूसरी पार्टियों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं. उन्होंने ऐसे लोगों को 'दलित चमचे' संबोधित करते हुए चुप रहने की सलाह दी और समर्थकों से उनसे दूरी बनाने को कहा. उन्होंने जोर देकर कहा कि कांशीराम ने जिस बसपा की नींव रखी थी, उसकी एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में उनके रहते कोई भी इस आंदोलन को हिला नहीं सकता. बसपा सुप्रीमो ने अपने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर एकजुट रहने का आह्वान किया है.
सपा-कांग्रेस से मायावती नाराज़: 13 मार्च को कांग्रेस ने लखनऊ में 'संविधान सम्मेलन' आयोजित किया था, जिसमें राहुल गांधी ने कांशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास किया था. इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी 15 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में जयंती कार्यक्रम आयोजित कर दलितों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की. इन बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेपों को देखते हुए ही मायावती ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. फिलहाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित प्रतीकों और विरासत को लेकर रस्साकशी और तेज होने के आसार हैं.
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