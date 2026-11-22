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आगरा में भाजपा-सपा पर गरजे आकाश आनंद, बोले-यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शोपीस

आगरा में आकाश आनंद ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे व पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद रविवार को आगरा के एत्मादपुर में गरजे. मंच से भाजपा और सपा को जमकर कोसा. कहा कि हमें विरोधियों के साम, दाम, दंड, भेद में नहीं फंसना है. आपको गुमराह करने के लिए पूरी बारात आएगी. कुछ लोग गुजरात से तो कुछ मठ से बाहर आएंगे. कुछ लोगों के लिए सैफई बहुत प्यारी है, लेकिन वे भी सैफई छोड़कर अब आगरा आएंगे. कहा कि 6 दिसंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में अपने लोगों के बीच आकर यही संदेश देंगी. इसलिए, गांव-गांव और कस्बे-कस्बे से लखनऊ पहुंचकर बहनजी की बात सुनें. एत्मादपुर में बसपाइयों ने आकाश आनंद को मायावती जैसा प्रोटोकॉल दिया. जिसमें मंच पर आकाश के लिए सिर्फ एक सोफा लगा था, पीछे की तरफ कुर्सियां लगी हुईं थीं.

आगरा में आकाश आनंद (Video Credit; ETV Bharat) बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आंनद ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. जिसमें लगातार प्रदेश की अलग अलग विधानसभा में जाकर कार्यकर्ता से सीधे संवांद कर रहे हैं. आगरा में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद आगरा के एत्मादपुर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए. जहां पर एत्मादपुर विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी सर्वेश बघेल को घोषित किया.

6 दिसंबर को लखनऊ जरूर आएं आकाश आनंद ने अपना संबोधन जय भीम के उद्घोष के साथ किया. कहा कि एत्मादपुर तैयार है. 6 दिसंबर को बहनजी खुद आपके बीच आकर अपना संदेश देंगी. आप सभी को 6 दिसंबर को लखनऊ जरूर आना है. एत्मादपुर की हमारी सभी माताओं-बहनों, बड़े-बुजुर्गों और जोशीले नौजवान साथियों को इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. कोई अपना काम छोड़कर आया है, कोई खेत छोड़कर आया है, तो कोई दिन की दिहाड़ी छोड़कर यहां पहुंचा है. मैं जानता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया है. मैं जानता हूं कि आप सभी के साथ-साथ बहनजी ने भी अपने विश्वासपात्र सर्वेश बघेल को एत्मादपुर से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बनाया है. मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं. आज इस सभा को सफल बनाने के लिए आगरा में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं. मैं उन सभी का भी आभार प्रकट करता हूं. आगरा की सभा में आकाश आनंद (Photo Credit; ETV Bharat) एक इंसान, एक वोट का अधिकार आकाश आनंद ने कहा कि हम तो आगरा के ही हैं, हमें आगरा आने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता. एक किताब आई, बाबा साहब का संविधान. उस संविधान ने एक इंसान, एक वोट और एक कीमत का अधिकार दिया. उसी किताब के भरोसे एक डाक कर्मचारी की बेटी ने सपना देखा. वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थीं और कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चल पड़ीं. वही बेटी एक दिन देश के सबसे बड़े प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री बनीं. आज उन्हें हम बहनजी कहते हैं. यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है. एत्मादपुर के किसी कच्चे घर में रहने वाली बेटी भी लखनऊ से पूरे प्रदेश को चला सकती है. विज्ञापन देखे हैं, लेकिन रोजगार नहीं आकाश आनंद ने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने दायित्वों को निभाने की कोशिश करता रहूंगा. हमें सरकार से चांद-तारे नहीं चाहिए. हमें सिर्फ तीन चीजें चाहिएं, अच्छी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार. यूपी में भाजपा सरकार को 10 साल हो चुके हैं. अब हिसाब करने का समय है. मैं जहां भी जाता हूं, लोगों से पूछता हूं कि भाजपा के 10 साल में आपको क्या मिला? आप बताइए कि इस सरकार में आपको क्या मिला? जैसा आप बता रहे हैं, वैसा ही हर जगह हर व्यक्ति कहता है कि विज्ञापन खूब देखे हैं, लेकिन रोजगार का पता नहीं है. रोजगार के विज्ञापन दिए जाते हैं, क्राइम कंट्रोल के विज्ञापन दिए जाते हैं. अब दिक्कत की बात यह है कि हम गांव और कस्बों में रहने वाले लोग हैं. लेकिन इन लोगों ने सिर्फ यह बताने के लिए सात हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है. आकाश आनंद का स्वागत (Photo Credit; ETV Bharat) महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी आकाश आनंद ने कहा कि झांसी में बच्चे जलकर मरे. उन मांओं ने नौ महीने तक अपने बच्चों का इंतजार किया था. खाली पड़े पुस्तकालयों को भरने के लिए पैसे नहीं हैं. हमारा बच्चा हर साल पढ़ाई करता है, फॉर्म भरता है, लेकिन दुख की बात यह है कि जब बच्चा परीक्षा देने जाता है, उससे पहले ही पेपर बाजार में पहुंच जाता है. उत्तर प्रदेश में कुछ समय पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन पेपर समय से पहले बाजार में पहुंच जाता है. इस बार भी भाजपा को हम उसकी नीतियों के आधार पर हराएंगे. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हत्याओं के मामलों में उत्तर प्रदेश आगे है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है. इन आंकड़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. मैं पूछता हूं कि यह सरकार चला रहे हैं या किसी सीरियल की शूटिंग कर रहे हैं? हमारी बहन-बेटियों को वीडियो नहीं, बल्कि सुरक्षा चाहिए. रोजगार और पेपर आउट पर भाजपा पर हमला आकाश आनंद ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं. साथियों, मेरे नौजवान साथी नारे लगा रहे हैं. आज इसी उत्तर प्रदेश के दो करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं. वह नौजवान हर साल फॉर्म भरता है, फीस भरता है और फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया. स्कूल बंद कर दो, भर्तियां रद्द कर दो और रोजगार मत दो. अगर स्कूल बंद हैं, रोजगार बंद है, तो इस प्रदेश में फिर क्या है? इस बार आप सभी की आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए. क्या आप ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे ?, जिसके बनाए एक्सप्रेसवे बारिश में बह जाते हैं? ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है. एक इंजन हमारे लोगों का हक खींच रहा है और दूसरा इंजन विज्ञापन खींच रहा है. दो डिप्टी सीएम, दोनों ही शोपीस