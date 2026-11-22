आगरा में भाजपा-सपा पर गरजे आकाश आनंद, बोले-यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शोपीस
महिला सुरक्षा, रोजगार पर सरकार से मांगा जवाब, मंच पर मिला मायावती जैसा प्रोटोकॉल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 6:33 PM IST
आगरा: बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे व पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद रविवार को आगरा के एत्मादपुर में गरजे. मंच से भाजपा और सपा को जमकर कोसा. कहा कि हमें विरोधियों के साम, दाम, दंड, भेद में नहीं फंसना है. आपको गुमराह करने के लिए पूरी बारात आएगी. कुछ लोग गुजरात से तो कुछ मठ से बाहर आएंगे. कुछ लोगों के लिए सैफई बहुत प्यारी है, लेकिन वे भी सैफई छोड़कर अब आगरा आएंगे. कहा कि 6 दिसंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में अपने लोगों के बीच आकर यही संदेश देंगी. इसलिए, गांव-गांव और कस्बे-कस्बे से लखनऊ पहुंचकर बहनजी की बात सुनें. एत्मादपुर में बसपाइयों ने आकाश आनंद को मायावती जैसा प्रोटोकॉल दिया. जिसमें मंच पर आकाश के लिए सिर्फ एक सोफा लगा था, पीछे की तरफ कुर्सियां लगी हुईं थीं.
बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आंनद ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. जिसमें लगातार प्रदेश की अलग अलग विधानसभा में जाकर कार्यकर्ता से सीधे संवांद कर रहे हैं. आगरा में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद आगरा के एत्मादपुर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए. जहां पर एत्मादपुर विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी सर्वेश बघेल को घोषित किया.
6 दिसंबर को लखनऊ जरूर आएं
आकाश आनंद ने अपना संबोधन जय भीम के उद्घोष के साथ किया. कहा कि एत्मादपुर तैयार है. 6 दिसंबर को बहनजी खुद आपके बीच आकर अपना संदेश देंगी. आप सभी को 6 दिसंबर को लखनऊ जरूर आना है. एत्मादपुर की हमारी सभी माताओं-बहनों, बड़े-बुजुर्गों और जोशीले नौजवान साथियों को इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. कोई अपना काम छोड़कर आया है, कोई खेत छोड़कर आया है, तो कोई दिन की दिहाड़ी छोड़कर यहां पहुंचा है. मैं जानता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया है. मैं जानता हूं कि आप सभी के साथ-साथ बहनजी ने भी अपने विश्वासपात्र सर्वेश बघेल को एत्मादपुर से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बनाया है. मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं. आज इस सभा को सफल बनाने के लिए आगरा में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं. मैं उन सभी का भी आभार प्रकट करता हूं.
एक इंसान, एक वोट का अधिकार
आकाश आनंद ने कहा कि हम तो आगरा के ही हैं, हमें आगरा आने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता. एक किताब आई, बाबा साहब का संविधान. उस संविधान ने एक इंसान, एक वोट और एक कीमत का अधिकार दिया. उसी किताब के भरोसे एक डाक कर्मचारी की बेटी ने सपना देखा. वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थीं और कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चल पड़ीं. वही बेटी एक दिन देश के सबसे बड़े प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री बनीं. आज उन्हें हम बहनजी कहते हैं. यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है. एत्मादपुर के किसी कच्चे घर में रहने वाली बेटी भी लखनऊ से पूरे प्रदेश को चला सकती है.
विज्ञापन देखे हैं, लेकिन रोजगार नहीं
आकाश आनंद ने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने दायित्वों को निभाने की कोशिश करता रहूंगा. हमें सरकार से चांद-तारे नहीं चाहिए. हमें सिर्फ तीन चीजें चाहिएं, अच्छी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार. यूपी में भाजपा सरकार को 10 साल हो चुके हैं. अब हिसाब करने का समय है. मैं जहां भी जाता हूं, लोगों से पूछता हूं कि भाजपा के 10 साल में आपको क्या मिला? आप बताइए कि इस सरकार में आपको क्या मिला? जैसा आप बता रहे हैं, वैसा ही हर जगह हर व्यक्ति कहता है कि विज्ञापन खूब देखे हैं, लेकिन रोजगार का पता नहीं है. रोजगार के विज्ञापन दिए जाते हैं, क्राइम कंट्रोल के विज्ञापन दिए जाते हैं. अब दिक्कत की बात यह है कि हम गांव और कस्बों में रहने वाले लोग हैं. लेकिन इन लोगों ने सिर्फ यह बताने के लिए सात हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है.
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी
आकाश आनंद ने कहा कि झांसी में बच्चे जलकर मरे. उन मांओं ने नौ महीने तक अपने बच्चों का इंतजार किया था. खाली पड़े पुस्तकालयों को भरने के लिए पैसे नहीं हैं. हमारा बच्चा हर साल पढ़ाई करता है, फॉर्म भरता है, लेकिन दुख की बात यह है कि जब बच्चा परीक्षा देने जाता है, उससे पहले ही पेपर बाजार में पहुंच जाता है. उत्तर प्रदेश में कुछ समय पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन पेपर समय से पहले बाजार में पहुंच जाता है. इस बार भी भाजपा को हम उसकी नीतियों के आधार पर हराएंगे. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हत्याओं के मामलों में उत्तर प्रदेश आगे है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है. इन आंकड़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. मैं पूछता हूं कि यह सरकार चला रहे हैं या किसी सीरियल की शूटिंग कर रहे हैं? हमारी बहन-बेटियों को वीडियो नहीं, बल्कि सुरक्षा चाहिए.
रोजगार और पेपर आउट पर भाजपा पर हमला
आकाश आनंद ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं. साथियों, मेरे नौजवान साथी नारे लगा रहे हैं. आज इसी उत्तर प्रदेश के दो करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं. वह नौजवान हर साल फॉर्म भरता है, फीस भरता है और फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया. स्कूल बंद कर दो, भर्तियां रद्द कर दो और रोजगार मत दो. अगर स्कूल बंद हैं, रोजगार बंद है, तो इस प्रदेश में फिर क्या है? इस बार आप सभी की आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए. क्या आप ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे ?, जिसके बनाए एक्सप्रेसवे बारिश में बह जाते हैं? ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है. एक इंजन हमारे लोगों का हक खींच रहा है और दूसरा इंजन विज्ञापन खींच रहा है.
दो डिप्टी सीएम, दोनों ही शोपीस
आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा सरकार में दो-दो उपमुख्यमंत्री हैं. यह सुनने में जरूर अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचिए कि इनमें से किसकी सुनवाई होती है? दोनों में से किसी की भी सुनवाई नहीं होती? एक गाड़ी है, बंगला है, लेकिन फाइल पर कलम नहीं चला सकते हैं. बेचारे दोनों उपमुख्यमंत्री शोपीस की तरह खड़े हैं. सरकार को 10 साल हो गए. दो डिप्टी सीएम बनाए, शोपीस ही सही, लेकिन उसमें भी दलित समाज को जगह नहीं दी. ये लोग हम सब से डरते हैं. जिस दिन इस समाज के हाथ में कलम आ गई, उस दिन से हिसाब शुरू हो जाएगा. बहनजी का हिसाब बिल्कुल क्लियर है. जिसको कुर्सी दी है, उसको कलम भी दी है.
महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला
आकाश आनंद ने कहा कि इनका नारा था अबकी बार मोदी सरकार. उस समय सिलेंडर 400 रुपये का था, आज कितने का है? पेट्रोल 70 रुपये का था, आज कितने का है? उस समय डॉलर की कीमत कितनी थी और आज कितनी है? महंगाई की मार बहुत हुई. लेकिन उसके बाद जनता पर महंगाई की मार जारी रही. जनता पर महंगाई की मार के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है.
सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा
आकाश आनंद ने कहा कि अब कोई कहेगा कि भाजपा नहीं तो सपा और कांग्रेस ही सही. 2024 में इन दोनों ने पीडीए की कहानी सुनाई थी. अब दो साल हो चुके हैं. किताब अभी भी हाथ में है, लेकिन काम अभी भी कुछ हाथ नहीं आया. राहुल गांधी हर बात पर बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन इतिहास भी यही कहता है कि यही कांग्रेस थी, जिसने बाबा साहब को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी. इसी कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया. जब उन्हें भारत रत्न मिला, तब वीपी सिंह की सरकार थी. उसी साल भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था. जब बाबा साहब को सम्मान दिया गया, तो वह इन्हें हजम नहीं हुआ और समर्थन खत्म कर दिया. तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है. आकाश आनंद ने कहा कि दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया. गैस के गोले छोड़े गए. रांची के छात्रों पर भी लाठियां बरसाई गईं. ये लोग छात्रों के हक की बात करते हैं. बहनजी सही कहती हैं कि भाजपा और कांग्रेस एक ही हैं.
सपा और अखिलेश यादव पर हमला
आकाश आनंद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आप सभी के बड़े हैं. आप सभी के अंकल लगते हैं. मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं. लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वह करना क्या चाहते हैं. P से जो पिछड़ा था, उसे P से पंडित बना दिया. लेकिन चुनाव आते-आते P का मतलब ही बदल जाएगा, पता नहीं. अभी समाजवादी पार्टी ने आगरा में दलित सम्मेलन किया. एक दिन के लिए पूरी सपा अंबेडकरवादी हो गई, लेकिन फिर गिरगिट की तरह रंग बदल लिया. समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव की खासियत है कि जब भी मुंह खोलते हैं, हमारे समाज के लिए बुरा ही बोलते हैं. उसी मंच से प्रोफेसर साहब ने हमारे नौजवान साथियों को मूर्ख बोल दिया. उनका अपमान किया. हम उनका डर समझते हैं. जब जमीन खिसकती है, तो जुबान भी खिसकती है. मैं प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं. जो बात वर्षों से समझाने की कोशिश की जा रही थी, वह उन्होंने खुद समझा दी कि यह पार्टी हमारे समाज के बारे में क्या सोचती है. कहते हैं कि मेकअप कितना भी कर लो, जुबान पर दिल की बात आ ही जाती है. जुबान देर-सवेर गवाही दे ही देती है. मैं तो यही कहूंगा कि रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव को हमारे समाज से माफी मांगनी होगी. ये लोग वो हैं, जिनके लिएउ दलित वोटर हो सकता है, मंच पर बैठ सकता है, लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठ पाता.
भाजपा की बी टीम सपा
आकाश आनंद ने कहा कि सपा और भाजपा दोनों ही भाई-भाई की तरह हैं. 2012 में संसद में एससी-एसटी समाज के लिए आरक्षण का बिल आया था, तो उसका सबसे ज्यादा विरोध सपा ने किया था.
इन्हें शर्म नहीं आती कि आज उसी समाज का सम्मेलन करते हैं. लोकसभा में बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दी थी और आज वही लोग संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं. कानून-व्यवस्था की तो बात ही मत कीजिए. मुजफ्फरनगर में बड़ा दंगा हुआ था. हजारों परिवारों को कैंपों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था. कहा कि हमें भाजपा की B टीम कहा जाता है, लेकिन आज इसी मंच से सबको बताना चाहता हूं कि सपा ने पूरा PDA छान लिया, इन्हें कोई नहीं मिला. एक मिला वह है बड़ा उद्योगपति, जिनके पिता भाजपा की वजह से राज्यसभा में बैठे हैं. जबकि, पीएम मोदी जी ने खुद लोकसभा में कहा था कि अखिलेश यादव मेरे मित्र हैं, कभी-कभी मेरी मदद कर देते हैं.
बहनजी को पांचवीं बार सीएम बनाएं
आकाश आनंद ने कहा कि हम बसपा के लोग कहने में कम और करने में ज्यादा विश्वास करते हैं. भाजपा को अयोध्या से, सपा को इटावा और सैफई से और बसपा को मोहब्बत आगरा से है. आप बहनजी को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आगरा को जन्नत बना देंगे. शाहजहां ने आगरा को ताजमहल दिया और बहनजी ने ताजमहल तक पहुंचने का रास्ता बनाने का काम किया. आज आगरा में जिस कारीगर के हाथों से जूते बनाए जाते हैं, वही कारीगर आज रोजगार के लिए भटक रहा है. आगरा का विकास तब से रुका है, जब से बसपा सत्ता से बाहर हुई है. अगर आगरा को जन्नत बनाना है, तो बहनजी को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाना होगा. ये लोग चुनाव के समय आते हैं और समाज को टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं. आप सभी से मेरी अंतिम अपील: आप सभी को बहनजी के हाथ मजबूत करने हैं.
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