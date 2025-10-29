ETV Bharat / state

मुसलमानों को रिझाने के लिए मायावती ने पार्टी नेताओं को दिया मंत्र; कहा- समाज के बीच जाएं छोटी-छोटी बैठकें करें, होगा फायदा

सपा-कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं पा रही: मायावती ने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि 2022 के पिछले विधानसभा आमचुनाव और उससे पहले भी बार-बार के चुनावी अनुभवों से पूरी तरह से यह स्पष्ट है कि यहां यूपी में मुस्लिम समाज का पूरे तन, मन, धन का ज़बरदस्त समर्थन मिलने के बावजूद समाजवादी पार्टी व कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पा रही हैं, जबकि मुस्लिम समाज का उसे काफी कम समर्थन मिलने पर बीएसपी ने बीजेपी को परास्त करके दिखाया है.

दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की अनदेखी: वे लोग उन्हें सिर्फ वोट के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं और सरकार में आने पर इन्हें दलित व अन्य पिछड़ों की तरह ही पूरी तरह से भुला दिया जाता है, यह वह कड़वी सच्चाई है जिसे सभी जानते हैं और इसीलिए अब आगे इनके किसी भी बहकावे में नहीं आना है खुद उनके व समाज के हित में है.

दूसरी पार्टियों के ऐसे दावे हवाहवाई: मायावती ने कहा कि बीएसपी ऐसी पहली सरकार रही है जो जुल्म-ज्यादती, अराजक व आपराधिक तत्वों के विरुद्ध और मजलूमों के हक में उन्हें इंसाफ दिलाने के लिये दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा खड़ी रही है. यूपी को पूरी तरह से दंगा, शोषण, अन्याय व भय मुक्त किया, जबकि दूसरी पार्टियों के ऐसे दावे ज्यादातर हवाहवाई होते हैं. इनकी कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है.

हर स्तर पर उचित भागीदारी हो: पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि एक पार्टी के रूप में और सरकार बनने पर बीएसपी ने किस प्रकार से मुस्लिम समाज के भी वास्तविक हित व कल्याण के साथ-साथ उनकी हर स्तर पर उचित भागीदारी सुनिश्चित करने और उन सभी के जान-माल व मजहब की गारण्टी के लिये बेहतरीन कानून-व्यवस्था देकर हिफाजत की है. कुल मिलाकर यहां जातिवाद और साम्प्रदायिकता को काफी हद तक खत्म किया है.

बसपा अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों को सफलता का मूल मंत्र दिया. (Video Credit: ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में पार्टी के मिशनरी लोगों पर आधारित दो सदस्यीय मुस्लिम भाईचारा संगठन का गठन किया गया है. ये सदस्य मिशन के बारे में बताने के साथ-साथ उन्हें पार्टी का सदस्य भी जरूर बनायेंगे. भाईचारा के आधार पर बहुजन समाज को आपस में जोडने के इस मिशनरी कार्य की प्रगति रिपोर्ट सीधे बसपा प्रदेश कार्यालय के जरिए मायावती के संज्ञान में भी लाएंगे.

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर बुधवार को बसपा अध्यक्ष मायावती ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक बुलाई. इस दौरान उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधियों को संबोधित किया. 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बीएसपी के साथ आएं, इसके लिए उन्होंने पदाधिकारियों को मूल मंत्र भी दिया.

आकाश आनंद ने लिया मायावती से आर्शीवाद. (Photo Credit: ETV Bharat)

बीएसपी को हराने में पार्टियां लगा रही जोर: साल 2007 में तो बहुमत की सरकार भी बनायी है. वास्तव में सपा व कांग्रेस आदि की राजनीति दलित, पिछड़े, मुस्लिम व अन्य वंचित बहुजन विरोधी रही है और इनके गलत कार्यकलापों से ही बीजेपी यहां यूपी में मजबूत हुई है.

साल 2022 यूपी विधानसभा के आमचुनाव ही नहीं बल्कि लगभग हर चुनाव में सपा व कांग्रेस की, साम, दाम, दण्ड, भेद सहित पूरी ताकत बीजेपी को परास्त करने में नहीं, बल्कि बीएसपी को हराने में ही लगी रही है. ऐसे में मुस्लिम समाज का एकतरफा वोट पा लेने के बावजूद सपा व कांग्रेस बीजेपी को पराजित नहीं कर पा रही हैं. इस बात को मुस्लिम समाज के लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है.

Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

स्काई ब्लू कलर के सूट में पहुंचीं मायावती: बसपा अध्यक्ष बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई मुस्लिम भाईचारा संगठन की बैठक में बदली हुई नजर आईं. हर मीटिंग में बादामी कलर का सूट पहनने वाली मायावती बर्थडे पर पिंक सूट में नजर आती है, लेकिन आज की बैठक में बसपा अध्यक्ष ने अपना ड्रेसिंग कलर बदल दिया. जमाने बाद उन्होंने ऐसा किया है. स्काई ब्लू कलर के सूट में वे मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचीं.

आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया: इस दौरान उनके भतीजे व पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी बुआ की ड्रेस के कलर की तरह के रंग वाले कुर्ते में नजर आए. आकाश आनंद ने बसपा अध्यक्ष मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया. मायावती ने उनकी पीठ थपथपाई.

समाज के बीच जाने पर जोर. (Photo Credit: ETV Bharat)

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती चाहे पार्टी मुख्यालय पर कोई बैठक आयोजित करें या फिर किसी कार्यक्रम में या जनसभा में जाएं तो उनके सूट का कलर बदामी ही रहता है. खास मौकों पर बसपा अध्यक्ष मायावती अपने सूट का कलर चेंज करती हैं.

जन्मदिन पर मायावती पिंक कलर का सूट पहनती हैं: अपने जन्मदिन पर मायावती पिंक कलर का सूट पहनती हैं और इसी कलर का सूट उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी में पहना था, लेकिन आज वर्षों बाद मायावती इन दोनों कलर के अलावा अलग कलर का सूट पहनकर मीटिंग में शिरकत करने पहुंची थीं.

जन्मदिन पर पिंक सूट में नजर आयी थीं बसपा अध्यक्ष (Photo Credit: ETV Bharat)

मायावती ने हल्के स्काई ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था. नए कलर के सूट में पहुंची बसपा अध्यक्ष मायावती को मुख्यालय पर मौजूद पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी देखते ही रह गए. इनमें से तमाम कार्यकर्ताओं ने भी बसपा अध्यक्ष मायावती को पहली बार बैठक के दौरान स्काई ब्लू कलर के सूट में देखा होगा.

पटका गले में डाले नजर आए सतीश चंद्र मिश्रा: बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी बुधवार को मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में अलग नजर आए. उन्होंने भी सिर पर पार्टी के चुनाव निशान वाले नीले कलर की टोपी लगा रखी थी और गले में पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला पटका भी पहन रखा था. कई पदाधिकारी तो सतीश चंद्र मिश्र को इस लुक में पहचान ही नहीं पाए.

पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोश में: 9 अक्टूबर को लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल में बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित महारैली में लाखों की भीड़ जुटने के बाद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह चरम पर है. इसी मौके को बसपा अध्यक्ष भुनाना चाहती हैं और पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए समय-समय पर बैठकों का सिलसिला भी उन्होंने शुरू किया है.

कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी और महारैली की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया था. उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की बैठक भी पिछले सप्ताह ही मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर आयोजित की थी. अब मुस्लिम भाईचारा कमेटी के बैठक हुई है.



यह भी पढ़ें- बेटियों की गूंजी किलकारी; मिर्जापुर में कीचड़ सनी जमीन पर हुई डिलीवरी, आगरा स्टेशन पर 'नन्ही परी' का जन्म