ETV Bharat / state

बलिया: पंचतत्व में विलीन हुए बसपा विधायक उमाशंकर सिंह, बेटे ने नम आंखों से दी मुखाग्नि

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की अंतिम यात्रा ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलिया: बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गया. क्षेत्र के श्रीरामपुर गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके पुत्र प्रिंस यूकेश सिंह ने नम आंखों से पिता को मुखाग्नि दी. इस दौरान विधायक को अंतिम विदाई देने के लिए गंगा घाट पर उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित कई नेता और हजारों लोग मौजूद रहे. अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी खुद मौके पर मौजूद रहे. इससे पहले रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की अंतिम यात्रा में शुक्रवार को निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. सुबह करीब 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पैतृक आवास खनवर से रवाना किया गया. उनके पैतृक गांव से लेकर बलिया स्थित 82 घाट तक का पूरा मार्ग समर्थकों से पटा रहा. बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की अंतिम यात्रा (Video Credit; ETV Bharat)