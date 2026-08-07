बलिया: पंचतत्व में विलीन हुए बसपा विधायक उमाशंकर सिंह, बेटे ने नम आंखों से दी मुखाग्नि
श्रीरामपुर गंगा घाट पर किया किया विधायक उमाशंकर सिंह का अंतिम संस्कार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 7:07 PM IST
बलिया: बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गया. क्षेत्र के श्रीरामपुर गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके पुत्र प्रिंस यूकेश सिंह ने नम आंखों से पिता को मुखाग्नि दी. इस दौरान विधायक को अंतिम विदाई देने के लिए गंगा घाट पर उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित कई नेता और हजारों लोग मौजूद रहे.
अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी खुद मौके पर मौजूद रहे. इससे पहले रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की अंतिम यात्रा में शुक्रवार को निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. सुबह करीब 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पैतृक आवास खनवर से रवाना किया गया. उनके पैतृक गांव से लेकर बलिया स्थित 82 घाट तक का पूरा मार्ग समर्थकों से पटा रहा.
इस दौरान शव वाहन के पीछे हजारों गाड़ियों का काफिला चल रहा था, जिससे सड़क पर लगभग 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. जगह-जगह चौराहों पर पुरुषों, महिलाओं और युवाओं ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा की और "उमाशंकर सिंह अमर रहे", "जब तक सूरज-चांद रहेगा उमाशंकर सिंह का नाम रहेगा रहेगा" के नारे लगाए.
इस विदाई यात्रा में बड़ी संख्या में किसान, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हुए. विधायक उमाशंकर सिंह की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में जगह-जगह पुलिस के जवान लगाए गए हैं. श्रीरामपुर गंगा घाट पर विधायक का अंतिम संस्कार किया जाएगा.
बता दें कि उमाशंकर सिंह ने सतीश चंद डिग्री कॉलेज से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी. क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2017 के बाद, 2022 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड लहर थी, तब भी उन्होंने बसपा के टिकट पर अपनी सीट बचाए रखी और पूरी यूपी विधानसभा में बसपा के इकलौते विधायक बने. उनके शुरुआती दिनों की सबसे बड़ी पहचान 1245 नंबर वाली उनकी पुरानी एंबेसडर कार थी. राजनीतिक सफर की शुरुआत के समय से ही यह गाड़ी उनकी खास पहचान बन चुकी थी.
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