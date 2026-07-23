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48 घंटे के धरने पर बैठे BSP विधायक सतीश यादव, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

बीएसपी विधायक सतीश यादव बिहार विधानसभा परिसर में 48 घंटे के धरने पर बैठ गए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

BSP MLA Satish Yadav
धरने पर बीएसपी विधायक सतीश यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 23, 2026 at 6:50 PM IST

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पटना: बिहार विधानसभा में भले ही बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ एक विधायक हैं लेकिन वह छात्रों के आंदोलन को लेकर मुखर हैं. मानसून सत्र के दौरान सतीश यादव अकेले धरने पर बैठ गए. उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि 48 घंटे में अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वह आगे की रणनीति बनाएंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे.

अकेले ही धरने पर बैठे सतीश यादव: हाथ मे बीआर अम्बेडकर की फोटो लेकर सतीश यादव अपनी मांगों पर अड़े दिखे. उनकी मांग है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को सजा दो. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और छात्रों पर पुलिसिया जुल्म बंद हो. सतीश यादव का कहना है कि वह अगले 48 घंटे तक धरना पर बैठेंगे. अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है तो वह नए सिरे से आंदोलन की रणनीति बनाएंगे.

बीएसपी विधायक सतीश यादव (ETV Bharat)

बीएसपी विधायक ने कहा कि नीट मामले में छात्रों की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें लेकिन ये सरकार संवाद करने से ही भाग रही है. इतने दिनों के बाद भी सुन नहीं रही है. सतीश यादव ने कहा कि छात्रों की मांग के साथ हैं और अगले 48 घंटे तक इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे.

BSP MLA Satish Yadav
सतीश यादव (ETV Bharat)

"जनता की आवाज उठाने के लिए संख्या बल जरूरी नहीं होता है. जनता ने हमको चुनाव जिताकर इसलिए भेजा है कि छात्रों की आवाज, गरीब की आवाज, किसान की आवाज और मजदूर की आवाज हमलोग सदन में रखें लेकिन जब सदन में ही नहीं सुना जाएगा तो मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ेगा."- सतीश यादव, विधायक, बहुजन समाज पार्टी

BSP MLA Satish Yadav
रामगढ़ विधायक सतीश यादव (ETV Bharat)

शुक्रवार को सत्र का समापन: विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है. शुक्रवार को सत्र का समापन हो रहा है. ऐसे में किस तरह वह 48 घंटे तक धरने पर बैठे रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा. उससे भी अहम कि क्या विधानसभा अध्यक्ष और सरकार की तरफ से उनको मनाया जाएगा?

BSP MLA Satish Yadav
आकाश आनंद के साथ सतीश यादव (ETV Bharat)

कौन हैं सतीश यादव?: बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता सतीश यादव पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, जो कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं. जिस तरीके दिल्ली से पटना तक छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वैसे में ये भी छात्रों और युवाओं के समर्थन में 48 घंटे के धरने पर बैठ गए हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार में तेज हुआ छात्रों का आंदोलन, पटना.. दरभंगा समेत कई जिलों में प्रदर्शन हिंसक

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