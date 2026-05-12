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BSP सुप्रीमो मायावती का X पर पोस्ट; वैश्विक संकट में जनता की मदद करें केंद्र और राज्य सरकारें

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर वर्तमान वैश्विक संकट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

BSP सुप्रीमो मायावती का X पर पोस्ट.
BSP सुप्रीमो मायावती का X पर पोस्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 1:30 PM IST

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लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वैश्विक संकट को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देशवासियों से की गई अपील पर प्रतिक्रिया व्यक्ति की है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आशंका जाहिर की है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर आगाह किया है, उनसे डीजल, पेट्रोल और गैस की कम मात्रा में खपत करने की अपील की है, इससे ऐसा लग रहा है कि देश में पेट्रोलियम संकट गहराने वाला है. आर्थिक स्थिति भी खराब होने वाली है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राज्य सरकारों से भी अपील की है. ऐसी स्थिति आती है तो सरकारें आम जनता की मदद करें. बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अपनी बात कही है.

बसपा अध्यक्ष मायावती ने पोस्ट में लिखा कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के विरुद्ध जारी युद्ध समाप्ति की अनिश्चितता के कारण खासकर ऊर्जा संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की चिंताओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से 'संयम' बरतने की अपील की है.

इससे यह साबित है कि भारत के समक्ष संकट केवल पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर ही नहीं, बल्कि आर्थिक संकट भी गहराएगा. इससे करोड़ों भारतवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है.

इसके जारी रहने की भी गंभीर आशंका है. ऐसे समय में जबकि कोरोनाकाल की जबरदस्त मार के बाद रोजी-रोटी तक के संकट को झेल रही देश की लगभग 100 करोड़ जनता के पास और अधिक संयमित होने और खोने को कुछ खास नहीं बचा है.

ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें उन गरीब और मेहनतकश परिवारों को थोड़ी राहत देकर उनका सहारा बनने के लिए खुद ही कुछ बेहतर करने का उपाय जरूर करें. यह जनहित और देशहित में उचित होगा, ऐसी आम जन भावना है.

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