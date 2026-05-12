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BSP सुप्रीमो मायावती का X पर पोस्ट; वैश्विक संकट में जनता की मदद करें केंद्र और राज्य सरकारें

BSP सुप्रीमो मायावती का X पर पोस्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वैश्विक संकट को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देशवासियों से की गई अपील पर प्रतिक्रिया व्यक्ति की है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने आशंका जाहिर की है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर आगाह किया है, उनसे डीजल, पेट्रोल और गैस की कम मात्रा में खपत करने की अपील की है, इससे ऐसा लग रहा है कि देश में पेट्रोलियम संकट गहराने वाला है. आर्थिक स्थिति भी खराब होने वाली है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राज्य सरकारों से भी अपील की है. ऐसी स्थिति आती है तो सरकारें आम जनता की मदद करें. बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अपनी बात कही है.