बीएसपी मार्क लोहा चोरी केस, भिलाई में कबाड़ गोदाम का मैनेजर अरेस्ट
दुर्ग पुलिस ने बीएसपी मार्क लोहे की खरीदारी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 7:21 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले में जामुल पुलिस ने चोरी के लोहे का सामान खरीदकर गोदाम में रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.गिरफ्तार आरोपी की पहचान 51 वर्षीय नरसिंह यादव के रूप में हुई है, जो गोदाम में मैनेजर के तौर पर काम करता था. पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.पुलिस ने शंकर नगर, छावनी स्थित पांडेय कबाड़ी के गोदाम में छापामार कार्रवाई कर रेल पटरी, लोहे के एंगल, सरिया, जाली समेत बड़ी मात्रा में स्क्रैप सामग्री बरामद की है.
मुखबिर की सूचना पर हुई थी कार्रवाई
मुखबिर की सूचना पर गोदाम में छापेमारी पुलिस के मुताबिक 13 अक्टूबर 2026 को सूचना मिली थी कि उदय स्कूल के पीछे स्थित पांडेय कबाड़ी के गोदाम में ट्रक चालकों से लोहे का स्क्रैप और अन्य सामग्री खरीदकर रखी जा रही है. सूचना की तस्दीक के बाद जामुल पुलिस की टीम ने गोदाम में छापेमार कार्रवाई की.तलाशी के दौरान रेल पटरी, लोहे के एंगल, सरिया, जाली और अन्य स्क्रैप सामग्री मिली. इसके अलावा गैस कटर, तौल मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी सिलेंडर भी बरामद किए गए.एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि जामुल थाना क्षेत्र में चोरी के लोहे की खरीद-बिक्री की सूचना पर पुलिस ने शंकर नगर, छावनी स्थित पांडेय कबाड़ी के गोदाम में छापेमार कार्रवाई की .
कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में लोहे का स्क्रैप और अन्य सामग्री बरामद की गई. चोरी के एक पुराने मामले से संबंधित लोहे के एंगल और जाली की पहचान कर जब्त किया गया है. मामले में गोदाम मैनेजर नरसिंह यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है-मणिशंकर चंद्रा,एएसपी
गिरफ्तार आरोपी ने दी थी सूचना
पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपी से लोहे का सामान चोरी करने और अन्य लोगों से स्क्रैप खरीदकर गोदाम में रखने के संबंध में जानकारी मिली. पुलिस के अनुसार आरोपी ने सुरेश सिंह और अन्य श्रमिकों के साथ स्थानों से लोहे का सामान चोरी करने समेत गोदाम में सामग्री काटने और तौलने के बाद भुगतान करने की जानकारी दी. जांच के दौरान थाना जामुल में दर्ज अपराध क्रमांक 400/2025, धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित चोरी के लोहे के एंगल और जाली की पहचान की गई.
पुलिस की कारोबारियों से अपील
दुर्ग पुलिस ने कबाड़ कारोबारियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि लोहे, रेल पटरी और अन्य स्क्रैप की खरीद-बिक्री के दौरान विक्रेता की पहचान, स्वामित्व और वैध दस्तावेजों का सत्यापन जरूर करें. चोरी की संपत्ति की खरीद-बिक्री या उसे छिपाकर रखने में संलिप्त पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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