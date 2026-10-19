BSP प्रबंधन ने निजीकरण की खबरों को बताया अफवाह, भूपेश बघेल और देवेद्र यादव से रिकेश सेन ने मांगा जवाब
रिकेश सेन के तंज पर भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी विधायक को पीएम कार्यालय पर धरना देना चाहिए. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 10:57 AM IST
भिलाई: लंबे वक्त से भिलाई स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपे जाने की बात कांग्रेस कर रही है. कांग्रेस के दिग्गज नेता कई मंचों से भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण किए जाने का मुद्दा भी उठाते रहे हैं. कांग्रेस का आरोप रहा है कि केंद्र सरकार भिलाई स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपना चाहती है. इस संबंध में कई उद्योगपतियों का नाम भी कांग्रेस ले चुकी है. इन तमाम बयानों और सियासी अफवाहों पर अब विराम लगता दिख रहा है.
निजीकरण किए जाने की अफवाहों का किया खंडन
बीएसपी प्रबंधन ने अब बयान जारी कर कहा है कि बीएसपी का निजीकरण नहीं किया जा रहा, ऐसी बातें कोरी और पूरी तरह से अफवाह हैं. पूर्व में बीएसपी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार को निशाने पर भी लिया था. भिलाई स्टील प्लांट की ओर से जारी किए गए बयान के बाद अब बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है. वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, कांग्रेस वो सारे सबूत सामने रखने चाहिए, जिसके आधार पर पार्टी ने बीएसपी के निजीकरण किए जाने की बात कही थी.
भूपेश बघेल ने एक्स पर किया था पोस्ट
दरअसल, 14 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया था कि एक बड़े उद्योगपति के प्रतिनिधि भिलाई स्टील प्लांट का दौरा करने आ रहे हैं. पूर्व सीएम ने आशंका जताई थी कि केंद्र सरकार की नजर अब BSP पर है. भूपेश बघेल ने कहा था कि भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की पहचान और आत्मा है, इसे किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा.
पूर्व सीएम और कांग्रेस विधायक ने लगाए थे आरोप
भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भी BSP के निजीकरण की आशंकाओं पर विरोध जताया था. कांग्रेस विधायक ने कहा था कि बड़े औद्योगिक घरानों को भिलाई इस्पात संयंत्र खरीदने नहीं देंगे. कांग्रेस विधायक के मुताबिक BSP केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि भिलाई की पहचान और लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा संस्थान है. कांग्रेस विधायक ने संयंत्र को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने की बात कही थी.
बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने दी चुनौती
दूसरी ओर वैशाली नगर से भाजपा विधायक रिकेश सेन ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी विधायक ने भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव से निजीकरण से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की चुनौती दी है. रिकेश सेन ने कहा कि अगर BSP को बेचने की कोशिश हुई, तो वे खुद विरोध में धरने पर बैठेंगे. रिकेश सेन ने दोनों कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर भी धरना देने की बात कही.
बीएसपी प्लांट प्रबंधन ने जारी किया बयान
अब इस पूरे विवाद पर BSP प्रबंधन ने बयान जारी कर निजीकरण की खबरों को झूठा और भ्रामक बताया है. प्रबंधन के मुताबिक, इस्पात मंत्रालय ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इन दावों का खंडन किया है. वहीं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की फैक्ट चेक टीम ने भी इन खबरों को गलत बताया है. बताया जा रहा है कि BSP और अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बीच 16 जुलाई 2026 को पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन हुआ था. इसका उद्देश्य प्लांट और टाउनशिप में गैस की आपूर्ति करना है. इसी समझौते के सिलसिले में अधिकारियों के दौरे की चर्चा को निजीकरण से जोड़कर देखा जाने लगा.
पीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करने की बघेल ने दी सलाह
इस मामले में भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि रिकेश सेन को नेताओं के घर के सामने धरना देने के बजाय प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना चाहिए. उन्होंने नगरनार और भिलाई स्टील प्लांट को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बचाने के लिए लोगों से तैयार रहने की अपील की. .