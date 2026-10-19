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BSP प्रबंधन ने निजीकरण की खबरों को बताया अफवाह, भूपेश बघेल और देवेद्र यादव से रिकेश सेन ने मांगा जवाब

निजीकरण किए जाने की अफवाहों का किया खंडन ( ETV Bharat )

भिलाई: लंबे वक्त से भिलाई स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपे जाने की बात कांग्रेस कर रही है. कांग्रेस के दिग्गज नेता कई मंचों से भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण किए जाने का मुद्दा भी उठाते रहे हैं. कांग्रेस का आरोप रहा है कि केंद्र सरकार भिलाई स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपना चाहती है. इस संबंध में कई उद्योगपतियों का नाम भी कांग्रेस ले चुकी है. इन तमाम बयानों और सियासी अफवाहों पर अब विराम लगता दिख रहा है.

निजीकरण किए जाने की अफवाहों का किया खंडन बीएसपी प्रबंधन ने अब बयान जारी कर कहा है कि बीएसपी का निजीकरण नहीं किया जा रहा, ऐसी बातें कोरी और पूरी तरह से अफवाह हैं. पूर्व में बीएसपी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार को निशाने पर भी लिया था. भिलाई स्टील प्लांट की ओर से जारी किए गए बयान के बाद अब बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है. वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, कांग्रेस वो सारे सबूत सामने रखने चाहिए, जिसके आधार पर पार्टी ने बीएसपी के निजीकरण किए जाने की बात कही थी.